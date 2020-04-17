Koronavirüs otomobil satışlarını eritti

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) otomobil satışları martta 853 bin 77 adete indi.

AB’nin başlıca pazarlarında satışlar düştü. Salgından en ağır etkilenen ülkelerden İtalya’da otomobil satışları martta yüzde 85.4 ile en büyük düşüşü kaydetti.

Almanya’da satışlar yüzde 37.7, Fransa’da yüzde 72.2 ve İspanya’da ise yüzde 69.3 geriledi.

Volkswagen Grubu’nun satışları martta yüzde 43.6 gerilerken, Renault’un ve PSA Group satışları sırasıyla yüzde 63.7 ve yüzde 66.9 düşüş kaydetti.

BMW önceki aylarda Avrupa satışlarında artış kaydeden az sayıdaki üretici arasında yer almıştı.

BMW satışları martta yüzde 39.7 gerilerken rakibi Daimler’in satışları yüzde 40.6 düştü.

Avrupa otomobil satışlarındaki düşüş, Avrupa’daki otomobil şirketlerinin çoğunun salgını sınırlama önlemlerinin bir parçası olarak mart ayının ikinci yarısında kapatılmasından kaynaklandı.