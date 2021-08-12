Lamborghini bombayı patlattı: Efsane geri dönüyor

Lamborghini, efsane modellerinden biri olan Countach'ı geri döndüreceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, efsane modellerinden biri olan Countach'ın yenileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bu açıklamanın ardından marka tarafından yeni görseller paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda aracın klasik tasarımını koruduğu görülüyor.

Paylaşılan görsellerde araçta V12 motorun yer alacağını görüyoruz. Beklentiler elektrik destekli bir V12 olması ve bunun 800 beygirlik bir güç sağlaması yönünde.

Son görselde ise yenilenen hava kanallarında eski versiyonu andıran şeritlerin kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz.

Sri üretim mi yoksa konsept bir araç mı olacağı bilinmeyen modelin ne zaman tam olarak tanıtılacağıyla ilgili bir bilgi henüz yok.