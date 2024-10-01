MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: ''Türkiye’de bir D-SUV üretilebilir''

Renault Rafale lansmanında otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş’ın sorularını yanıtlayan MAİS AŞ. Genel Müdürü Berk Çağdaş Türkiye'de bir D-SUV üretilebileceğinin sinyalini verdi.

Renault, Coupe görünümlü yeni D-SUV modeli Rafale’i 200 beygir gücünde E-Tech full hybrid motor, teknolojik özellikler ve sportif Esprit Alpine donanım seviyesiyle ülkemizde satışa sundu. 2.650.000 TL’lik fiyat etiketine sahip olan Rafale için düzenlenen test sürüşünde basın mensuplarıyla bir araya gelen MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, markanın yeni modeli ve Çin rekabetiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Şartlar eşit olursa rekabetten korkmadıklarını dile getiren Berk Çağdaş, ayrıca yakın gelecekte ülkemizde bir D-SUV üretilebileceğinin sinyalini de verdi.

İşte Bahadır Bektaş'ın MAİS AŞ. Genel Müdürü Berk Çağdaş ile yaptığı o röportaj:

Rafale, Coupe formlu tasarımıyla D-SUV segmentindeki rakiplerinden ayrışan bir model. Sizce bu kadar sportif görünen bir D-SUV’ye talep var mı? Bu konuyla ilgili bir müşteri araştırmanız oldu mu?

Ürün dizaynı konusunda Renault kendi literatürünü kullanıyor. Sonuçta Rafale de Renault’nun dizayn ettiği ve sanayileştirdiği bir ürün. Yapısı itibariyle ne çok SUV, ne de çok binek. Coupe tasarımlı olsa da, arka koltuğa oturduğunuz zaman tavan asla sizi rahatsız etmiyor. Dolayısıyla aynı zamanda makam otomobili olabilecek bir yapıya da sahip. Benim hedeflerimden bir tanesi de bu ürünü bir “Company Car”, yani makam otomobili haline getirmek. Çünkü şu an dünyada böyle bir eğilim var. Genellikle makam otomobillerine baktığımızda yoğun SUV kullanımı olduğunu görüyoruz. Bunu Türkiye’de de başlatmak istiyoruz. Rafale, ilk müşteri anketlerinde başarılı ve ilgi çekici bulundu, aldığımız sonuçlar bunu gösteriyor.

D-SUV segmentinde sadece Rafale modeliniz mi olacak? Yoksa ileride daha geleneksel tasarımlı bir alternatif sunacak mısınız?

Biliyorsunuz Renault’nun 2027 yılına kadar üreteceği sekiz modelden dört tanesi Türkiye’de üretilecek. Bunlardan ilki Renault Duster’dı. Diğer üç araç ile ilgili böyle bir sürpriz olabilir. Bunlar arasında bir D-SUV neden olmasın.

Çinli üreticilerin ülkemize yatırımları gündemde. Çinli markaların sizin satışlarınızı etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

Bütün şartlar herkes için eşit olursa rekabetten korkmuyoruz. Rekabet bizim alışık olduğumuz bir durum. Zaten bu anlamda rekabetin de Türkiye’deki otomotiv sanayi açısından yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan bir çekincemiz yok. Ancak şu konuda bir çekincemiz var: Rekabet doğru işlemiyor, yani birbirleriyle yarışan ürünlerden birinin arkasında çok büyük bir devlet sübvansiyonu olursa ve bu sübvansiyon direkt rekabet için kullanılırsa, aynı zamanda bir de bu ürüne burada üretim yapacak diye vergi muafiyeti sağlanırsa, bu durum Türkiye’de üretim yapmakta olan üreticilere haksızlık olur. Örneğin Renault Türkiye’de 60 yıldır üretim yapıyor.

Ülkemizde bazı hibrit modellere teşvik uygulanıyor. Renault’da da hibrit model sayısı artıyor. Sizin bu konuda bir adımınız var mı?

Bazı adımlarımız oldu. Biliyorsunuz bizim Bursa’da OYAK ve Renault’nun 350 milyon Euro’luk ortak yatırımıyla hayata geçen bir hibrit motor döküm fabrikamız var. Hibrit motorla alakalı olarak biz de sektördeki bir veya iki markaya verilen teşvike benzer bir teşvik istedik. Biz talep ediyoruz, ama bu zamana kadar böyle bir teşvik alamadık.

Rafale ile ilgili liderlik hedefiniz var mı?

Hedefimiz tabii ki var. Biz aracımıza güveniyoruz. Fayda/maliyet oranı çok yüksek bir araç. Maliyeti, sağladığı faydaya ve o segmentteki bir araçtan beklentilere göre düşük. Yoğun bir şekilde rekabet edeceğimizi düşünüyorum. Çok başarılı olacaktır. İnsanlar görüp kullandıkça; Rafale’in gerçekten de üstün bir donanıma ve özelliklere sahip bir cihaz olduğunu fark edecektir. Cihaz diyorum; çünkü adaptif sürüş özelliğini çalıştırdığınızda adeta uçak kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Eğlence sistemi, Solarbay cam tavanı, süspansiyon sistemi, Google entegrasyonlu R-Link ekranı gibi özellikleriyle üstün bir araç. Rafale'in Türkiye’de de hak ettiği yere geleceğini düşüyorum.

Rafale‘i şu an tek bir versiyonla getiriyorsunuz. İleride daha düşük donanımlı versiyonları da gelecek mi?

Renault’nun üretim programına paralel olarak olabilir.

Yıl sonuna kadar kaç adet Rafale satmayı düşünüyorsunuz?

Benim kişisel hedefim yıl sonuna kadar 1000 adedi geçmek. 2025 yılı için bir şey söylemem şu an için mümkün değil, ancak gelecek yıl daha agresif olacağız.

Haber3.com / Bahadır Bektaş