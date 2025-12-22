Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı: ''Geliyor gelmekte olan...''

MHP Genel Başkanı Yardımcısı İsmail Özdemir, hurda araç teşvkine ilişkin kanun teklifinin Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

MHP'nin Meclis'e sunduğu 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya veren vatandaşlara sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik yasa teklifinin yakın zamanda Meclis gündemine geleceği belirtildi.

MHP’li İsmail Özdemir, "Hurda Araç Teşvik"ine ilişkin TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun teklifine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geliyor gelmekte olan inşallah" ifadesini kullandı.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

İHA