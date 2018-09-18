Moody's'ten otomotiv sektörü yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’de artan faizler, yükselen araç fiyatları, otomobil ithalatına gümrük vergisi getirme tehdidinin tüketicilerin araç kullanmayı, yeni bir araç satın almayı düşünmesine ya da ertelemesine neden olabileceğini belirtti.



Moody’s'ten küresel otomotiv sektörüne ilişkin yapılan açıklamada, gelecek dönemde ABD'de hafif araç satışlarının sakin bir hal alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'de artan faizler, yükselen araç fiyatları, otomobil ithalatına gümrük vergisi getirme tehdidi, tüketicilerin araç kullanmayı, yeni bir araç satın almayı düşünmesine ya da ertelemesine neden olabilir." denildi.

Mevcut zorluklara rağmen tüm bölgelerdeki güçlü talebe ilişkin beklentileri yansıtacak şekilde, küresel otomotiv üretim görünümünün gelecek 12-18 aylık dönemde istikrarlı olduğu vurgulanan açıklamada, hafif araç satışlarının küresel bazda bu yılın sonunda yüzde 1,5, 2019 sonunda ise yüzde 1,9 seviyesinde artış kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin’de hafif araç satışlarının 2018'de yüzde 2 ve gelecek yıl yüzde 2,5 seviyesinde artış kaydetmesinin öngörüldüğü, ABD’de ise hafif araç satışlarının 2018 sonunda yüzde 1,2 ve gelecek senenin sonunda yüzde 0,6 azalmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Falk Frey, "Küresel araç satışları şu anda, bizim 2018 yılının tamamı için daha önceden yaptığımız tahminleri destekliyor. Gelecek sene için ticaret ve gümrük vergilerindeki anlaşmazlıklar, artan faizler ve yakıt fiyatları nedeniyle daha büyük risklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu durum gelecek yıl satışlara zarar verebilir." ifadelerini kullandı.