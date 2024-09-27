  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Moto Guzzi'den 1 yıl boyunca iade garantili motosiklet satışı

Moto Guzzi'den 1 yıl boyunca iade garantili motosiklet satışı

Moto Guzzi'den 1 yıl boyunca iade garantili motosiklet satışı
Güncelleme:

Dünyadaki en seçkin motosiklet markalarından İtalyan Moto Guzzi, Türkiye'de benzersiz bir kampanyaya imzasını attı. Moto Guzzi yeni satış uygulamasıyla 2025 sonuna kadar Moto Guzzi tercih eden kullanıcılarına, satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sağlıyor.

İtalyan Moto Guzzi, başlattığı yenilikçi “Değer Koruma Güvencesi” programı ile yeni hayranlarının kendileri için en doğru motosikleti seçebilmelerine imkan tanıyor. 600cc ve üzeri motor hacmine sahip seçili modellerde geçerli olan program dahilinde; Moto Guzzi’sini teslim alan ve uygulamadan yararlanmak isteyen yeni kullanıcıların alım sonrasında azami 1 haftalık zaman içinde merkeze e-posta ile başvurmaları yeterli olacak. Motosikletini alan kullanıcılar dilediğince Moto Guzzi modellerinden birini deneyimleyecekler. Moto Guzzi, kullananın bir daha selesinden inmek istemediği benzersiz motosiklet modellerini, bir sebeple 2025 sonuna kadar geri vermek ya da takas etmek isteyenler için ise program şartları dahilinde, iade almayı taahhüt ediyor. Yeni uygulama ile 2025 sonuna kadar Moto Guzzi tercih eden kullanıcılara, uzun süre deneyimledikten sonra satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sağlanıyor.

Dünyadaki en seçkin motosiklet markalarından İtalyan Moto Guzzi, Türkiye'de benzersiz bir kampanyaya imzasını attı. Moto Guzzi yeni satış uygulamasıyla 2025 sonuna kadar Moto Guzzi tercih eden kullanıcılarına, satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sağlıyor.

 Motosiklet severlerin satın alma kararı esnasında yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alan Doğan Trend Otomotiv, distribütörü olduğu İtalyan motosiklet devi Moto Guzzi’nin dünyasına ilk kez adım atacak müşterileri için karar verme sürecini hızlandıracak yenilikçi bir programa imza attı.

 Dünyanın önde gelen premium motosiklet üreticilerinden Moto Guzzi, “Değer Koruma Güvencesi” programı ile motosiklet kullanıcılarına satın aldıkları modeli uzun süre deneyimleme ve satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sunuyor. Program, 600cc ve üzeri motor hacmine sahip seçili modellerde geçerli olacak. Uygulama dahilinde Moto Guzzi’sini teslim alan yeni kullanıcıların bu programdan yararlanmak istemeleri halinde alım sonrasında azami 1 haftalık zaman içinde merkeze e-posta ile başvurmaları yeterli olacak. Moto Guzzi, kullananın bir daha selesinden inmek istemediği benzersiz motosiklet modellerini, bir sebeple 2025 sonuna kadar geri vermek ya da takas etmek isteyenler için ise program şartları dahilinde, iade almayı taahhüt ediyor.

Dünyadaki en seçkin motosiklet markalarından İtalyan Moto Guzzi, Türkiye'de benzersiz bir kampanyaya imzasını attı. Moto Guzzi yeni satış uygulamasıyla 2025 sonuna kadar Moto Guzzi tercih eden kullanıcılarına, satın alındığı günkü nakit alım bedeli üzerinden iade hakkı sağlıyor.

 Kullanıcılar değer kaybı yaşamadan motosikletlerini satabilecekler!

Başvuru ardından yapılacak kontrollerde bireysel kullanıcı ruhsat sahiplerine kişiye özel dijital geri alım taahhüdü sertifikası iletilmesi planlanıyor. Böylece herhangi bir yanlış anlama ihtimali de kalmayarak, programın içeriği piyasa şartları paralelinde ilerleyen süreçte değişiklik gösterse de müşterilerin alım günü itibarı ile kendilerine sunulan bu haktan kolaylıkla istifade edebilmelerinin güvence altına alınması hedefleniyor. Bu sertifika ile Moto Guzzi yetkili satıcılarına giden kullanıcılar, motosikletinin değeri düşmeden geri satabiliyor. Moto Guzzi, bu program ile motosikletlerine ve kullanıcılarına yaşatacağı keyifli sürüş deneyimine ne kadar güvendiğini de ortaya koyuyor.

 

Etiketler Moto Guzzi Geri Alım Programı Değer Koruma Güvencesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar Ünlü sosyal medya fenomeni tecavüze uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni tecavüze uğradı İslam Memiş'ten ''finansal tufan geliyor'' uyarısı: ''Çok sert düşecek'' İslam Memiş'ten ''finansal tufan geliyor'' uyarısı: ''Çok sert düşecek'' Türk girişimciden ''cep telefonu'' sektöründe devrim yaratacak adım Türk girişimciden ''cep telefonu'' sektöründe devrim yaratacak adım İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Türkiye’nin kanser haritasını açıklandı: İşte en çok kanser vakasının görüldüğü illerimiz Türkiye’nin kanser haritasını açıklandı: İşte en çok kanser vakasının görüldüğü illerimiz Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı SGK uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler ek prim mi ödeyecek? SGK uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler ek prim mi ödeyecek? MEB valiliklere yazı gönderdi: O kurslar kapatılacak MEB valiliklere yazı gönderdi: O kurslar kapatılacak
Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş Narin cinayetinde sır çözülüyor: İtirafçı Nevzat B. yalnız değilmiş Apartman görevlisi 12 milyon TL'lik tazminat kazandı, site sakinleri ayağa kalktı Apartman görevlisi 12 milyon TL'lik tazminat kazandı, site sakinleri ayağa kalktı Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti Türk mühendisler zemin sıvılaşmasına karşı formülü buldu: Tüm binalara uygulanabilecek Türk mühendisler zemin sıvılaşmasına karşı formülü buldu: Tüm binalara uygulanabilecek Erdoğan'ın görüşme teklifine Suriye'den olumsuz yanıt Erdoğan'ın görüşme teklifine Suriye'den olumsuz yanıt İmamoğlu'na ''siyasi yasak'' AK Parti'yi ikiye böldü İmamoğlu'na ''siyasi yasak'' AK Parti'yi ikiye böldü Polis katilinin çetesinden küstah meydan okuma Polis katilinin çetesinden küstah meydan okuma Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü