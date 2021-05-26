Motorlu karavanlarda ÖTV değişikliği için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, karavan kültürünün yaygınlaştırılması ve turizm gelirlerinin artması amacıyla ÖTV Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.

CHP'li Polat, karavan ve karavancılığın sahipleri tarafından tutku ve özgürlük kavramları ile açıklanan bir yaşam biçimi olduğunu ve dünyada ciddi gelir getiren sektör ve önemli bir turizm şekli haline geldiğini dile getirdi. Polat, Türkiye’de yüksek Özel Tüketim Vergisi oranları sebebiyle motorlu karavan sahibi olmanın zor ve maliyetli olduğunu belirterek, karavan ve karavancılık kültürünün yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması hedefiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

"2020 YILINDA SADECE 5 YENİ KARAVAN TRAFİĞE KAYDEDİLDİ"

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası ortaya çıkan yeni normallerin mesafeyi ve temizliği öngördüğünden, karavan ve karavancılık ‘yeni turizm’ anlayışının merkezinde olacağını ifade eden CHP’li Polat, Meclis’e sunduğu kanun teklifinin gerekçe kısmında, “Türkiye’de yüksek Özel Tüketim Vergisi oranları sebebiyle motorlu karavan sahibi olmak oldukça zor ve maliyetlidir. Karavan sahibi olmak isteyenlerin tercih ettiği başlıca yol, bir ticari aracı karavana dönüştürmektir. Süreçte, alınan ticari aracın kullanım amacı ve sınıfı değişmekte, hususi araca çevrilmektedir. Sigorta ve vergi fiyatlarında kaçınılmaz artışlar olmaktadır. Kullanım amacı doğrultusunda bu araçların motor hacimlerinin yüksek olması gerekliliği ÖTV oranını da ayrıca katlamaktadır. 2021 yılı itibariyle ticari araç ÖTV’si ile alınan sıfır bir araç karavana dönüştürüldüğünde ÖTV oranı yüzde 220’lere kadar yükselmektedir. Karavan yapılacak araç 2000 cm3’den küçük motorlu ise yüzde 130 – 150; 2.0 cm3 ve üzeri yüksek hacimli motorlu araçlar içinse yüzde 220 ÖTV oranı geçerli olmaktadır. Ticari aracın beş yaş ve üzerinde olması durumunda ÖTV düşmekte, aslında karavan sahibi olmak isteyenlerce bu araçlar da yaşı ve yüksek kilometreleri sebebiyle tercih edilmemekte fakat maliyetler sebebiyle mecbur bırakılmaktadır. Bir anlamda ülkemizdeki karavan severlerin yeni ve sıfır bir araca binme hakkı yüksek vergi oranları sebebiyle gasp edilmektedir. 2020 yılında Türkiye’de sadece 5 (beş) yeni karavanın trafiğe kaydının yapılması bunun en açık göstergesidir” dedi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ MERKEZ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Karavan kullanımına teşvik edilmesinin önemli bir turizm geliri olacağını belirten CHP’li Polat, “Türkiye, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden miras kalan tarihi güzelliklerinin yanı sıra aynı anda farklı iklimleri yaşama imkanı sunan eşsiz doğası ile karavan turizmi için önemli bir merkez olma potansiyeline sahiptir. Karavan kültürünün ve kullanımının teşvik edilmesi, turizmin geliştirilmesi ve ekonomiye katkı sağlamak anlamına gelecektir. Vergi oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi ile karavana ulaşım kolaylaşacak, 0-5 yaş arasındaki araçlara yönelim artacaktır. Pazar payı yükselecek, karavan parkından, yedek parça sektörüne karavan endüstrisinde gelişme sağlanacak ve turizm gelirleri artacaktır” ifadelerini kullandı.

"ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ TURİZM GELİRLERİNİ ARTTIRABİLİR"

Vergi oranlarında değişiklik yapılmasının karavan kültürünün geliştireceğini vurgulayan CHP’li Polat, “2019 rakamlarına göre Avrupa'da 2 milyon 140 bin 457 adetlik motorlu karavan parkı bulunurken, Türkiye'de bu sayı sadece 8 bin’dir. 2019 yılında Avrupa'da 132 bin karavan tescili yapılırken Türkiye'de ise bu sayı sadece 800’dür. Avrupa'da karavan endüstrisinin geliri 29.2 milyar Euro, karavan turizm geliri ise 100 milyar Euro'yu aşmış durumdadır. Türkiye'de ise endüstrinin geliri sadece 26 milyon Euro’dur. Karavan turizm geliri ise 300 milyon Euro civarındadır. Türkiye karavandaki yüksek vergi oranları sebebiyle satıştan sanayiye, endüstriden turizme çok geniş bir yelpazede elde edilebilecek gelirden mahrum kalmaktadır.

Kanun teklifimiz ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, karavan ve karavancılık kültürünün yaygınlaştırılması, karavan sektörünün ve sanayisinin geliştirilmesi, Türkiye’nin tanıtımının genişletilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.” dedi.