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  4. 06 Ağustos 2017 18:45

O otomobil devi 800 bin aracını geri çağırdı

General Motors araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı

O otomobil devi 800 bin aracını geri çağırdı
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General Motors araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı.

 Alman otomotiv devlerinin emisyon skandalı sebebiyle araçlarını geri çağırmasının ardından General Motors da araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı.

DİREKSİYONLARDA 1 SANİYELİK GECİKME VAR

General Motors, araçlarındaki direksiyon arızası nedeniyle 800 bin Chevrolet ve GMC aracını geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağrılan araçların direksiyonlarda bir saniyelik gecikmelerine neden olacak yazılım hatasının olabileceğini bildirdi.

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