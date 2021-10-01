Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçlar yarı fiyatına satılıyor

Ucuz otomobil arayışına girenler yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen araçlara yöneldi. İhale sistemiyle satışa sunulan otomobiller yarı fiyatına satılıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren yediemin otoparkları ikinci el araçlarla doldu. Yediemin otoparklarına bırakılan binlerce araç piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkarıldı. Bazı araçlar ise çürümeye terk edildi. Otopark yetkilisi Cihan Atalay, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Tahmini burada 100-150 adet icralık araç var. Buradaki araçlar yıllardır yatıyor." dedi.

BİNLERCE ARAÇ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Diğer yediemin otoparklarındaki araç sayısını da düşününce binlerce icralık araç otoparklarda bekliyor. Bir nevi aslında sahipleri tarafından çürümeye terk edildiler. Araç fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde gözler ikinci el araçların bulunduğu yediemin otoparklarına çevrildi. Onlarca araç icra sonucu yediemine getirildiler. En lüks araçtan, aile araçlarına, hatta kamyonete kadar bir çok aracı yediemin otoparkında bulmak mümkün. Araçlar açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor.

200-250 BİN LİRA İNDİRİM

İcralık araçların günü ve saati gazete veya icra müdürlüklerinin kapısında yayımlanıyor. Ayrıca e- Devlet sayfasından da bakılabiliyor. Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor.

"EN YÜKSEK FİYATI VEREN ALIR"

Avukat Serkan Toper CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Araçlar ihaleye çıkarılarak değerinin yüzde 50'si oranında ihaleye çıkar. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor." dedi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İcra ve İflas Kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesinin devam ettirilmesine karar verildi.

Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak. Öte yandan mülkiyeti hazine adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki parselin çevre düzeni ve imar planları değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

CNN Türk