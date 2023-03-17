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Otomobil devi 1.2 milyon aracı geri çağırdı

Otomobil devi 1.2 milyon aracı geri çağırdı
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ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, ülkedeki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.

Detaylara bakıldığında sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği ve bu da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği anlatıldı.

Etiketler ford geri çağırma hidrolik fren sistemi
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