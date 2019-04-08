Otomobil devi Türkiye fabrikasında üretimini durdurmaya hazırlanıyor

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, Türkiye'de otomobil üretimini 2021 yılında sona erdirme kararı aldı. Şirket Türkiye'de araç ithalatı ve dağıtımı faaliyetlerini ise kesintisiz sürdürecek.

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada, "Karar, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındı" denildi.

Yaklaşık 1,100 kişiyi istihdam eden şirket, açıklamasında "Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dâhil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Honda, Şubat ayında Türkiye fabrikasındaki Civic modelinin üretimine 2021 yılında son vereceğini açıklamış, ancak fabrikanın başka bir model üretip üretmeyeceğini belirtmemişti.

Honda'nın Türkiye'deki üretim ve satış faaliyetlerini tamamı kendisine ait olan Kocaeli merkezli 280 milyon lira sermayeli Honda Türkiye AŞ tarafından gerçekleştiriyor. Faaliyete 1992 yılında, üretime ise 1997 yılında başlayan şirket geçen yıl 38,000 Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık 1,100 kişi çalışıyor.

Türkiye'de neredeyse tamamı yabancı ortaklı 15 otomotiv üreticisi arasında yer alan Honda, 2018'de 1.03 milyon adet olan ulusal otomobil üretiminin yüzde 3.7'ini, 1.59 milyon adet olan toplam araç üretiminin ise yüzde 2.4'ünü gerçekleştirdi.