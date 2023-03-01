Otomobil devinden sürpriz hamle: Borcu ödenmeyen araç kendini kilitleyecek

Dünya otomotiv devi Ford aldığı yeni bir patentle birlikte taksitle alınan araçların taksit ödemeleri gecikmesi halinde kilitlenebilmesi hatta kendi kendine bayiye geri dönebilmesinin önünü açtı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli otomotiv şirketi Ford, son aldığı patent ile dikkatleri üzerine çekti. “Aracın geri alınmasına ilişkin sistem ve yöntemler” isimli patent kapsamında Ford, artık kredi taksitini ödenmeyen veya geciktiren müşterilerin arabasına uzaktan el konulacak.

Patentte yer alan bilgilere göre taksitleri zamanında ödenmeyen araçların bazı aksamları çalışmayacak hatta araçlar kendileri bayilere geri götürecek.

BORCUNUZU ÖDEMEZSENİZ ARABANIZ ÇALIŞMAYACAK

Ford’un 2021’in Ağustos ayında başvurusunu yaptığı ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan patentteki bilgilere göre; yakın gelecekte tüm Ford marka araçlara kurulabilecek olan bu sistem, araçların taksitlerinin ödenmemesi durumunda otomobillerde bulunan multimedya sistemi, dahili navigasyon, klima ve koltuk ısıtması gibi hayati olmayan özelliklerin kilitlenmesini sağlayabilecek.

Özelliklerin kapatılmasından sonra taksitler ödenmemeye devam ederse otonom sürüş destekli araçlar kendilerini bayilere bile götürebilecek.

Otonom sürüş desteklenmeyen modeller ise kendini tamamen kilitleyerek araç sahibinin araca binmesini engelleyecek. Hatta patentte yer alan bilgilere göre eğer araçlar hasarlıysa ve aracı “repo etmek” aracın kendisinden daha masraflıyla araç kendisini en yakın hurdalığa götürerek kendini kalıcı olarak kilitleyebilecek.