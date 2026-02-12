Otomobil devinden yangın alarmı: Yüz binlerce araç geri çağrıldı
Alman otomobil devi BMW, dünya genelinde yüz binlerce aracı yangın riski sebebiyle geri çağırdı.
BMW, marş motorundaki teknik bir arıza nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 575.000 aracını geri çağırdığını duyurdu.
Arızanın aracın çalışmasını engelleyebileceği ve yangına yol açabileceği belirtildi.
Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilen marş rölelerine sahip araçların risk altında olduğu kaydedildi.
Geri çağırma operasyonu, 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedanlar ile 6 Serisi Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 modellerini kapsıyor.
