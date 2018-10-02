Otomobil satışlarında kötü haber

Otomobil satışları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 67, hafif ticari araç satışları da yüzde 70 azaldı ve dokuz aylık dönemdeki daralma, otomobilde yüzde 23.95, hafif ticari araçta da yüzde 33'ü buldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı verilere göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2018 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.12 azalarak 463 bin 456 adet olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde 627 bin 343 adet toplam satış gerçekleşmişti.



Otomobil satışları, 2018 yılı Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.95 azalarak 362 bin 465 adet oldu. Bir önceki yılın aynı dönemde 476 bin 621 adet satış yapılmıştı.



Hafif ticari araç satışları, yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 100 bin 991 adet oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 150 bin 722 adet satış gerçekleşmişti.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Eylül ayında 23 bin 28 adet oldu. 71 bin 352 adet olan bir önceki yılın Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamına göre satışlar yüzde 67.73 azaldı.



Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.06 azaldı ve 17 bin 595 adet oldu. Geçen sene 53 bin 423 adet satış gerçekleşmişti.



Eylül ayında hafif ticari araç satışları bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 69.7 azaldı ve 5 bin 433 adet oldu. Geçen sene 17 bin 929 adet satış yapılmıştı.



Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 24.1, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 28 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 23.3 düşüş görüldü. Eylül ayı sonunda 122 adet elektrikli ve 3 bin 148 adet hibrit otomobil satıldı.



Dizel otomobil satışlarının payı Eylül ayı sonunda yüzde 59.33’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.20’ye yükseldi.



Eylül ayı sonunda otomobil satışları segmentinin yüzde 8361’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 55.1 pay alan C (199 bin 836 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50.8 pay ile 184 bin 181 adet) oldu.

ODD verilerine göre, Eylül ayı sonunda hafif ticari araç satışları gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedi yüzde 68.48 pay ile Van (69 bin 163 adet), ardından yüzde 12.25 pay ile Kamyonet (12 bin 368 adet), yüzde 10.44 pay ile Pick-up (10 bin 547 adet) ve yüzde 8.83 pay ile Minibüste (8 bin 913 adet) görüldü.



Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.12 azalışla 463 bin 456 adet oldu. Bir önceki yılın ilk dokuz aylık döneminde ise 627 bin 343 adet toplam satış gerçekleşmişti.



Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 23 bin 028 adet oldu. 71 bin 352 adet olan bir önceki yılın Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamına göre satışlar yüzde 67.73 azaldı.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 64.92 azaldı.

Otomobil satışları, Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.95 azalarak 362 bin 465 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 476 bin 621 adet satış yapılmıştı.



Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.06 azaldı ve 17 bin 595 adet oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 53 bin 423 adet satış gerçekleşmişti.



Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 100 bin 991 adet oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 150 bin 722 adet satış gerçekleşmişti.

Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Eylül ayına göre yüzde 69.7 azaldı ve 5 bin 433 adet oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 17 bin 929 adet satış yapılmıştı.