Otomobil ve ticari araç üretiminde sert düşüş

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomotiv sanayiinin kasım ayı üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla traktör hariç yüzde 5.4 artarak 143 bin 264 adet olurken bu kapsamda otomobil üretimi yüzde 2.6 azalarak 91 bin 67 adet, ticari araç üretimi ise yüzde 23 artarak 52 bin 197 adet oldu.

TOPLAM ÜRETİM 1 MİLYON 148 BİN

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre; Traktör üretimi de yüzde 66.5 artarak 4 bin 609 adet oldu. Yılın ilk 11 ayında ise toplam üretim yüzde 13.4 düşerek 1 milyon 148 bin 240, otomobil üretimi yüzde 14.1 düşerek 762 bin 743, ticari araç üretimi yüzde 12 düşüşle 385 bin 497 adette kaldı. Traktör üretimi ise yüzde 51.2 artışla 33 bin 120 adet oldu.

İHRACAT YÜZDE 28 AZALDI

Yine 11 ayda, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 542 bin 83 adet oldu. Ayrıca otomotiv sanayisinin 11 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, ağır ticaride yüzde 44, traktörde ise yüzde 48 oldu.