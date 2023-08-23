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Otomobilde en çok tercih edilen renk değişti

Otomobilde en çok tercih edilen renk değişti
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Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobillere dair istatistiklere bakıldığında beyaz renk araçların piyasa hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. İşte otomobil piyasasında bir numaraya çıkan yeni renk.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan otomobiller yakıt türleri, motor hacimleri, markaları ve renklerine göre sınıflandırıldı.

Bbu kapsamda trafiğe kaydı yapılan otomobillerde 2018-2022 döneminde renk bazında en çok beyaz tercih edilmesine karşın, bu renkteki otomobillerin oranının sürekli düşüş gösterdiği görüldü.

Buna göre, 2018'de yüzde 55,6 olan beyaz otomobil oranı geçen yıl yüzde 39,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde gri otomobillerin oranı ise yüzde 21,7'den yüzde 28,8'a çıktı.

Yılın 7 ayındaki gelişmeler değerlendirildiğinde mayıs ayı itibarıyla gri renkli otomobil oranı ise ilk kez beyaz otomobil oranını geçti.

Temmuz sonunda da gri otomobillerin oranı 34,1'e ulaşırken, beyaz otomobillerin oranı yüzde 29,2'de kaldı.

Öte yandan, en az tercih edilen renkler arasında olan turuncu renkli araçlara talebin arttığı görüldü. Turuncu renkli otomobil sayısı 5 yılda yüzde 0,7'den yüzde 2,5'e yükselirken, temmuz ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 2,4 oldu.

Kahverengi otomobillerin oranı ise aynı dönemde yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye düştü. Temmuz ayı sonunda söz konusu oran yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

 

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