Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu

Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu
Güncelleme:

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına getirilen ek vergi bu gece yarısından sonra yürülüğe girecek. İşte ek vergi nedeniyle fiyatı yükselecek marka ve modeller...

AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek vergi uygulamasına yönelik karar yarın başlıyor. Bu kapsamda yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi getirildi.

Bu kapsamda yarından itibaren bazı araçların fiyatlarında 500 bin liralık artış olacak. Uygulama ile mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak oranlar şöyle:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar),
Plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar),
Tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

Bu rakamlar özellikle matrahı yüksek olan araçlarda nihai satış fiyatını önemli ölçüde yukarı çekecek.

NTV'de yer alan habere göre, ek vergiden etkilenecek marka ve modeller de belli oldu.

İşte ek vergi yüzünden fiyatları artacak olan o otomobiller:

HONDA: Civic, CR-V, HR-V, Jazz

TOYOTA: Corolla, Corolla Cross, Land Cruiser Prado, RAV4

NİSSAN: X-Trail 

SUBARU: Crosstrek, Forester

LEXUS: LBX, LM, NX, RX

 

NTV

