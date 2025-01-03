Otomotiv devi 22 bin aracını geri çağırdı

Otomobil devi Kia, 22 binden fazla aracında tespit edilen bir nedenden dolayı geri çağırma duyurusu yaptı.

Aktarılanlara göre 2024-25 model 22.883 adet Kia EV9 elektrikli otomobillerinde tespit edilen bir sorun nedeniyle 22.883 araç geri çağrıldı.

ABD’li teknoloji medyası Mashable’ın derlemesine göre geri çağırmanın nedeni, koltuklardaki civataların eksik montaj edilmesi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, ikinci ve üçüncü sıradaki koltuk montajlarında eksiklik tespit eden Kia, ‘’belirli çarpışmalar sırasında yolcu gerektiği gibi tutamayarak yaralanma riski artabilir’’dedi.

Bu arada Kia EV9, markanın ilk üç sıralı elektrikli SUV’si olarak piyasaya sürülmüştü.