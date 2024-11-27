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Otomotiv devi Hyundai binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devi Hyundai binlerce aracını geri çağırdı
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Dünyanın önde gelen otomotiv devleri arasında yer alan Güney Koreli Hyundai binlerce aracını viteslerinin yanlışlıkla park modundan çıktığı gerekçesiyle geri çağırdı...

Güney Koreli Hyundai, binlerce aracını şanzımanlarındaki kritik bir arıza nedeniyle geri çağırma kapsamına aldı.

Araçlarda tespit edilen hata nedeniyle araçların kendi kendine hareket edebileceği hatta devrilebileceği bile belirtildi.

Hyundai, bu sorunu ücretsiz olarak gidereceğini ve geri çağrılan araçların sahiplerine ücretsiz onarım imkanı sunacağını belirtti.

 Geri çağrılan araçlar hangileri ?

Geri çağırılan araçlar arasında, Türkiye'de de satılan Hyundai Tucson ve Santa Cruz modelleri yer alıyor. Türkiye'deki 35.560 Tucson ve 6.905 Santa Cruz, söz konusu arıza nedeniyle geri çağrılan araçlar arasında bulunuyor. Hyundai, araç sahiplerine park ettikleri araçların park frenini kullanmaya devam etmelerini önerdi. Bu uyarı, sürücülerin herhangi bir olumsuz durumda önlem alabilmesi için yapıldı.

Hyundai'nin açıklamasına göre, söz konusu arıza, konsol uzatma kablosu mekanizmasındaki bir problem nedeniyle meydana geldi. Bu sorun, şanzımanın yanlışlıkla park modundan çıkmasına neden oluyor ve bu durum aracı hareket ettirerek devrilme riskini artırıyor. Hyundai, bu sorunu ücretsiz onarımlar ve değişikliklerle çözeceğini duyurdu. Ayrıca, bu sorun için daha önce ödeme yapan araç sahiplerine geri ödeme yapılacağı belirtildi.

Aydınlık

Etiketler hyundai şanzıman sorunu geri çağırma vites p konumu
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