Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Toyota, 2 fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle yeni aldığı bir kararı duyurdu. Reuters'ın haberine göre, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki iki fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Toyota eylül ayında, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.