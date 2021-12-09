  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Otomotiv devi üretimi durdurma kararı aldı

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Toyota, 2 fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle yeni aldığı bir kararı duyurdu. Reuters'ın haberine göre, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki iki fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

 Toyota eylül ayında, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

Etiketler toyota üretim üretim duruyor üretime ara favrika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?
Pes! Ölümden döndü ama canlı yayına devam etti
Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim bavullarını topladı
Patlayan yanardağ sonrası korkunç görüntüler
Meclis bir kez daha karıştı! Bakan Soylu çılgına döndü
Araç sahiplerine güzel haber... MTV'ye indirim geldi!
Kılıçdaroğlu'ndan olay olan el hareketi için ilk açıklama
Mastürbasyon yaptırmakla suçlanan ''cinci hoca'' tutuklandı
Melih Gökçek yine baltayı taşa vurdu: ''Burnunu kırmışlar nasıl üzüldüm''