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  4. 17 Mayıs 2017 22:17

Otomotiv devine büyük şok !

Avrupa Birliği Komisyonu, otomobil devi Fiat hakkında yasal süreç başlatma kararı aldı.

Otomotiv devine büyük şok !
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Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya’ya emisyon yönetmeliklerinden kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatma kararı aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İtalya’nın, araç üreticisi Fiat Chrysler (FCA) hakkında emisyon kontrol yükümlülüklerini yerine getirmediği için AB yasal kural ihlal süreci başlatıldığı kaydedildi.

AB araç tip onay kurallarına uygun davranmamakla suçlanan İtalya’ya karşı hukuki ihlal sürecinin ilk aşaması olarak resmi uyarı mektubu gönderildiği belirtilen açıklamada, AB mevzuatı gereği üye ülkelerin üretilen araçların AB standartlarına uygunluğunu denetlemek yükümlülüğünde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bir araç üreticisinin yasal şartları yerine getirmemesi durumunda, ülke yetkililerinin etkili, caydırıcı ve orantısal cezalar vermek durumunda olduğu anımsatıldı.

AB araç tip onay düzenlemesi, emisyon salınımlarında yazılımlarla veya cihazlarla hatalı verilerin sağlanmasını yasaklıyor.

AB'nin yasal ihlal sürecinde ilk aşama olarak ülkelere uyarı mektubu gönderiliyor ve ilgili ülkelerin iki ay içerisinde AB Komisyonu suçlamalarına yanıt vermesi gerekiyor. AB Komisyonu ülkelerin verdiği yanıtlardan tatmin olmazsa konuyu AB Adalet Divanı'na taşıyabiliyor.

yasal süreç , emisyon , fiat , italya