  4. ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı

MHP'nin TBMM'ye sunmak için üzerinde çalıştığı ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki düzenlemesi için çalışmaların sürdüğü, yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye geleceği açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak "ÖTV teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz." mesajı verdi.

Özdemir, paylaşımında teklifin kanunlaşması halinde devletin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açısından elde edeceği gelirde 45 milyar TL'yi aşkın bir artış olacağına işaret etti.

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk.

Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir.

Zira ÖTV teşvikinin sağlanması ile oluşacak herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. Aksine, kanunun gerçekleşmesi halinde ise bilhassa MTV gelirlerindeki yüksek artış sebebiyle bütçemize de olumlu yönde katkısı olacaktır. Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır.

Üstelik iç pazar hareketlenmesi ile otomotiv sektörü ve bağlı olan diğer alanlarda ilave istihdam da oluşturabilecektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentisi çerçevesinde sunduğumuz kanun teklifimizin kabul edilerek, yürürlülüğe girmesi için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Etiketler hurda araç teklifi ötv muafiyeti ötv ötv'siz araç MHP teklif
