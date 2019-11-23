Renault, Bursa'da elektrikli ve hibrit araç üretimine başlıyor

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault’un Türkiye’de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye pazarına, Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz ve burada yatırımlara devam edeceğiz. Gelecek yıl çok güzel araçların lansmanını yapacağız” dedi. İnsan Yönetimi Kongresi’ne katılan Aoun, en önemli üretim fabrikalarından birinin Bursa’da olduğunu belirterek, “24 saatte her dakika bir araç üretiyoruz” dedi.

YÜZDE 80’İNİ İHRAÇ EDİYOR

Aoun, Türkiye’deki üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirterek, ülkenin en önemli ihracatçı şirketlerinden olduklarını hatırlattı. Aoun, “Bu yıl 70 ülkeye 3.4 milyar euroluk bir ihracat yapmış olacağız” diye konuştu.

TÜRK MÜHENDİSLER JAPONLARDAN İYİ

Antoıne Aoun “2020’de hibrit ve elektrikli araçların üretimine başlayacağız” dedi. Aoun, Türkiye’de üniversiteleri gezdiğini belirterek, şunları söyledi: “Teknik, uzmanlık ve mühendislik açısından harika üniversiteleriniz var. Avrupa’yla tamamen aynı seviyedeler. Türk mühendislerimizi Japonların, Fransızların karşısına çıkarıyoruz. Türk mühendisler zaman zaman daha da iyi oluyor. Şu anda 70’ten fazla Türk mühendisimiz Türkiye dışında şirketimiz için çalışıyor.”



