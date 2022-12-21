Renault Güncel Otomobil Fiyatları Sifiraracal.com’da!
Yeni ÖTV indirimi ile düşük hacimli motora sahip modellerde büyük indirimler bizleri karşılıyor. Bu modellerin bazıları ise Renault logolu araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
Özellikle Renault Clio ve Renault Taliant modellerinde ÖTV indirimine yer verildiğini belirtelim.
Renault Clio modeli yeni ÖTV indirimi ile 264 bin TL fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.1.0 litrelik motora sahip model ile Türkiye pazarında yer alan Clio 30 bin TL'ye yakın indirim ile bizleri karşılıyor.
Renault Symbol modeli yerine gelen Taliant modelinde ise 301 bin TL başlangıç fiyat etiketi sunuluyor. Bu model de yine sadece 1.0 litrelik ünite ile satış noktalarında bizleri bekliyor.
Renault Talisman Güncel Fiyat Listesi
Renault Talisman modelinin kabini sizin ve yolcularınızın rahat etmesi için tasarlandı. 4CONTROL sistemi ile dört tekerlekten yönlendirmeye geçiş yapın.
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg – 1.180.000
Renault Megane Sedan Güncel Fiyat Listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg – 564.000
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg – 669.900
- JOY Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg – 679.900
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 764.000
- JOY Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 774.900
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 711.000
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 803.000
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 752.000
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 854.000
Renault Zoe Güncel Fiyat Listesi
- Intense 80 kW Z.E. 50 – 855900
Renault Clio Güncel Fiyat Listesi
- JOY 1.0 Sce 65 bg - 386000
- JOY 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 471900
- TOUCH 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 510000
- ICON 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 559000
Renault Taliant Güncel Fiyat Listesi
- JOY 1.0 Sce 65 bg - 383000
- JOY 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 474000
- TOUCH 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 537000
Renault Captur Güncel Fiyat Listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 760000
Renault Kadjar Güncel Fiyat Listesi
- Icon 1.3 TCe 160 bg EDC – 929000
Renault Koleos Güncel Fiyat Listesi
- İcon 1.3 TCe EDC 160 bg - 1175900
Renault Captur Hibrit Güncel Fiyat Listesi
- Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 780900
- Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 809000
- RS Line 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 891000
Renault markasının pek çok modeli yer almakta olup, bir Renault sahibi olmak isteyenler Renault fiyat listesi üzerine göz atmadan karar vermemelidir.
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