Renault Güncel Otomobil Fiyatları Sifiraracal.com’da!

Yeni ÖTV indirimi ile düşük hacimli motora sahip modellerde büyük indirimler bizleri karşılıyor. Bu modellerin bazıları ise Renault logolu araçlar olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle Renault Clio ve Renault Taliant modellerinde ÖTV indirimine yer verildiğini belirtelim.

Renault Clio modeli yeni ÖTV indirimi ile 264 bin TL fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.1.0 litrelik motora sahip model ile Türkiye pazarında yer alan Clio 30 bin TL'ye yakın indirim ile bizleri karşılıyor.

Renault Symbol modeli yerine gelen Taliant modelinde ise 301 bin TL başlangıç fiyat etiketi sunuluyor. Bu model de yine sadece 1.0 litrelik ünite ile satış noktalarında bizleri bekliyor.

Renault Talisman Güncel Fiyat Listesi

Renault Talisman modelinin kabini sizin ve yolcularınızın rahat etmesi için tasarlandı. 4CONTROL sistemi ile dört tekerlekten yönlendirmeye geçiş yapın.

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg – 1.180.000

Renault Megane Sedan Güncel Fiyat Listesi

Joy 1.3 TCe 140 bg – 564.000

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg – 669.900

JOY Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg – 679.900

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 764.000

JOY Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 774.900

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 711.000

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 803.000

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 752.000

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 854.000

Renault Zoe Güncel Fiyat Listesi

Intense 80 kW Z.E. 50 – 855900

Renault Clio Güncel Fiyat Listesi

JOY 1.0 Sce 65 bg - 386000

JOY 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 471900

TOUCH 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 510000

ICON 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 559000

Renault Taliant Güncel Fiyat Listesi

JOY 1.0 Sce 65 bg - 383000

JOY 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 474000

TOUCH 1.0 Turbo X-tronic 90 bg – 537000

Renault Captur Güncel Fiyat Listesi

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 760000

Renault Kadjar Güncel Fiyat Listesi

Icon 1.3 TCe 160 bg EDC – 929000

Renault Koleos Güncel Fiyat Listesi

İcon 1.3 TCe EDC 160 bg - 1175900

Renault Captur Hibrit Güncel Fiyat Listesi

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 780900

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 809000

RS Line 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 891000

Renault markasının pek çok modeli yer almakta olup, bir Renault sahibi olmak isteyenler Renault fiyat listesi üzerine göz atmadan karar vermemelidir.