Renault'nun Coupe SUV modeli Rafale Türkiye'de...

Renault’nun Coupe tasarımlı formu ve sportif detaylarıyla D-SUV Coupe segmentinde fark yaratan yeni modeli Rafale, Türkiye pazarına giriş yaptı. Otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş, markanın bu yepyeni modelini İzmir-Bodrum rotasında düzenlenen test sürüşünde kullandı. İşte Renault Rafale'in detayları...

Renault'nun sportif D-SUV modeli Rafale, 200 beygirlik tam hibrit motoruyla pazara rüzgar gibi bir giriş yaptı.

Lansmana özel 2.650.000 TL’den başlayan fiyat etiketiyle sunulan Rafale, ülkemize 200 beygir gücünde tam hibrit E-Tech motorla ve birçok sportif detay içeren Esprit Alpine donanımıyla geliyor. Renault Rafale'de ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengi bulunuyor.

Renault Rafale, markanın Gilles Vidal imzalı yeni tasarım dilini taşıyor. Yeni nesil CMF-CD platformu kullanılarak geliştirilen Rafale, rakiplerinden farklı ve oldukça iddialı bir tasarıma sahip. Hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alan otomobilin uzunluğu ise 4.7 metreden fazla.

Rafale'in ön ızgarası, merkezi logonun etrafında 3 boyutlu olarak düzenlenen küçük elmas tasarımını barındırıyor. Mavi arka plan, görüş açısına bağlı olarak optik bir illüzyon yaratıyor. 20 inçlik jantların üzerinde duran otomobilin arka tasarımı da, parlak siyah detaylar, kedi kulağı formundaki tavan spoyleri ve el yazısı model ismiyle şık ve dikkat çekici bir görünüme sahip.

Rafale, iç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Dokuz parçadan oluşan Solarbay cam tavanın saydamlığı tek bir dokunuşla ayarlanabiliyor. Sürücü ve yolcular dört cam tavan opaklık seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Sürücü kontağı kapatıp aracı terk ettiğinde cam tavan otomatik olarak kararıyor. İlk çalıştırma anında ise tavan son ayarına geri dönüyor.

Maksimum görüş ve rahatlık için konumlandırılan OpenR ekran, sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yeni bir grafik arayüzüne sahip olan merkezi ekran ile her MULTI-SENSE ayarı; belirli bir ekran, desen ve renkler ile farklı bir görünüm sunuyor. Kişiselleştirilebilir MULTI-SENSE ayarları Eco, Sport, Comfort ve MySense olmak üzere sürüş özelliklerini kişiselleştirilebilen dört sürüş modu da sunuyor.

Yeni Renault Rafale, büyük bir Head-up Display (9,3 inç) ile de donatılmış. Araç hızı, aktif sürüş yardımcıları, hız uyarıları ve navigasyon verileri gibi bilgiler her koşulda optimum görüş için doğrudan ön cama yansıtılıyor. Bu donanım opsiyonel olarak sunuluyor.

Yeni Renault Rafale, sürücüsü kendisine yaklaştığında onu tanıyor. Koltuk sırtlığının üst noktasındaki ışıklı Alpine logosu, sürücüyü kalp atışı şeklinde yanıp-sönerek karşılıyor. Aydınlatmanın rengi, MULTI-SENSE ayarlarından tercih edilen seçenekle eşleşiyor.

Hem önde hem de arkada geniş bir iç hacim sunan Renault Rafale, seyahat keyfi açısından çıtayı yükseltiyor. 2,74 m aks mesafesine sahip olmakla birlikte, 302 mm ile pazarda öne çıkan genişlikte bir diz mesafesini sağlıyor. Tüm bunların yanında Renault Rafale, 627 litrelik bagaj hacmi de sunuyor. Arka koltukta bulunan kol dayama; iki USB soketi, tabletler ve akıllı telefonlar için saklama alanı ve ekranları rahatça görmek üzere iki katlanabilir destek içeriyor.

Yeni Renault Rafale hem sürücünün hem de yolcuların konforuna katkıda bulunan bir dizi yapay zekâ destekli işleve sahip. Örneğin sistem bir cam açıksa klimayı kapatmayı veya çok sıcaksa klimayı açmayı öneriyor. Bu proaktif öneriler, her yolculukta listelenen ve analiz edilen rutin prosedürlere dayanıyor.

Sürüş, güvenlik ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 30 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılan Yeni Renault Rafale; bilgi-eğlence ekranının yanı sıra direksiyonun solundaki yeni My Safety Switch düğmesi ile sürücünün tek bir düğmeye dokunarak aynı anda beş ADAS için tercih ettiği ayarları yapabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, mevcut hız sınırını okuyan ve araç çok hızlı hareket ediyorsa sürücüyü uyaran yeni bir “ISA” veya “Akıllı Hız Yardımcısı” işlevi de içeriyor. Yeni Renault Rafale tüm bunların yanı sıra daha sakin bir sürüş tarzını teşvik etmek ve kaza riskini azaltmak üzere standart olarak Safety Coach sistemini de içeriyor.

Yeni Renault Rafale’in otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit sistemi, 205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor. Ana elektromotor 50 kW (70 HP) güç ve 205 Nm tork sağlıyor. Elektromotorları 2 kWh kapasiteli 400V'lik lityum iyon batarya besliyor. İkincil elektromotor ise motoru çalıştıran ve debriyajsız multimode şanzımanın vites geçişlerini yöneten 25 kW / 50 Nm gücünde bir yüksek gerilimli marş jeneratörü (HSG) olarak çalışıyor.

Rafale yavaşladığında veya fren yaptığında otomatik olarak devreye giren tamamen elektrikli çalıştırma ve enerji geri kazanım sistemi ile E-Tech tam hibrid güç-aktarma sistemi, Yeni Renault Rafale’in şehir kullanımlarının %80'inde elektrik modunda kalabilmesini sağlıyor.

Araçta dört rejeneratif fren seviyesi sunuluyor. Rafale'in ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 5.0 litre olarak açıklanıyor. Otomobilin 55 litre yakıt deposu ile toplam 1.100 kilometrenin üzerinde bir menzil sunabildiği de verilen bilgiler arasında bulunuyor.

Önden çekişli bir araç olan Renault Rafale'de standart olarak sunulan gelişmiş 4Control dört tekerlekten yönlendirme teknolojisi, çeviklik ve performansta önemli oranda iyileşme sağlıyor. Rafale; 200 HP E-Tech tam hibrit motor ile 0'dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşırken, 80-120 km/s ara hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.

Haber3.com / Bahadır Bektaş