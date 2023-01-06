  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Satışları düşen Tesla, fiyatları indirdi

Satışları düşen Tesla, fiyatları indirdi

Satışları düşen Tesla, fiyatları indirdi
Güncelleme:

Tesla, Çin ve diğer Asya pazarlarında elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez düşürdü.

Tesla, cuma günü Çin'de elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez indirerek fiyat rekabetine girdi. Şirketin bu hamlesi, ülkedeki satışların düşük seyretmesinin ardından geldi.

Tesla ayrıca Japonya, Güney Kore ve Avustralya'da en çok satan Model Y ve Model 3 elektrikli araçlarının fiyatlarını da düşürdü .

Plan hakkında doğrudan bilgiye sahip bir kişiye göre, koordineli fiyat indirimleri, Tesla'nın şirketin en büyük tek üretim merkezi olan Şanghay fabrikasındaki üretimine yönelik talebi canlandırmak amacıyla yapıldı.

Tesla, indirim yapmama inadından vazgeçti
Çin'deki otomobil üreticileri, zayıf talep karşısında uzun süredir teşviklere yöneldiler, ancak Tesla, tüketicilerden gelen güçlü siparişler nedeniyle geçen yılın sonlarına kadar fiyat indirimine gitmemişti.

Cuma günü Tesla, Çin'deki Model 3 ve Model Y arabalarının tüm versiyonlarının fiyatlarını yüzde 6 ila yüzde 13,5 oranında düşürdü.

Örneğin Model 3'ün başlangıç ​​fiyatı 265.900 yuandan 229.900 yuana (33 bin 427 dolar) düşürüldü.

Öte yandan, Tesla'nın Çin yapımı otomobillerinin teslimatları, aralık ayında beş ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Etiketler tesla otomobil fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memura yeni zam iddiası! Tarih verildi
İstanbul sokaklarına ''Sinan Ateş'' afişleri asıldı
Bankalar mevduat faiz yarışına girdi! İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Fransa'dan skandal Türkiye haritası
Togg çok özel bir sürprizle ön satışa çıkıyor
Bir seçim müjdesi daha: İkinci el konut çalışması geliyor!
Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı
Osmanlı arşivlerinden çıktı: ''Van'da petrol rezervi var''
Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı ''Kraken'' hızla yayılıyor
Cep telefonunda taksit sayısı değişti