Satışları düşen Tesla, fiyatları indirdi

Tesla, Çin ve diğer Asya pazarlarında elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez düşürdü.

Tesla, cuma günü Çin'de elektrikli otomobil fiyatlarını üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez indirerek fiyat rekabetine girdi. Şirketin bu hamlesi, ülkedeki satışların düşük seyretmesinin ardından geldi.

Tesla ayrıca Japonya, Güney Kore ve Avustralya'da en çok satan Model Y ve Model 3 elektrikli araçlarının fiyatlarını da düşürdü .

Plan hakkında doğrudan bilgiye sahip bir kişiye göre, koordineli fiyat indirimleri, Tesla'nın şirketin en büyük tek üretim merkezi olan Şanghay fabrikasındaki üretimine yönelik talebi canlandırmak amacıyla yapıldı.

Tesla, indirim yapmama inadından vazgeçti

Çin'deki otomobil üreticileri, zayıf talep karşısında uzun süredir teşviklere yöneldiler, ancak Tesla, tüketicilerden gelen güçlü siparişler nedeniyle geçen yılın sonlarına kadar fiyat indirimine gitmemişti.

Cuma günü Tesla, Çin'deki Model 3 ve Model Y arabalarının tüm versiyonlarının fiyatlarını yüzde 6 ila yüzde 13,5 oranında düşürdü.

Örneğin Model 3'ün başlangıç ​​fiyatı 265.900 yuandan 229.900 yuana (33 bin 427 dolar) düşürüldü.

Öte yandan, Tesla'nın Çin yapımı otomobillerinin teslimatları, aralık ayında beş ayın en düşük seviyesine ulaştı.