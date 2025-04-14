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Şimdi de trafikte orta şeritten gidene trafik cezası yazılacak yalanı

Şimdi de trafikte orta şeritten gidene trafik cezası yazılacak yalanı
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Bazı internet haber sitelerinde sadece Google'dan ya da sosyal medyadan 3-5 fazla "tık" alabilmek için yayınlanan "trafikte orta şeritten giden araç sürücülerine artık ceza yazılacağına" dair iddialar resmen yalanlandı.

Bazı internet haber sitelerinde ve gazetelere ait internet sitelerinde sosyal medyadan ve arama motorlarından trafik çekebilmek için yayınlanan bir "uydurma haber" daha resmen yalanlandı.

Bazı internet haber sitesinde trafikte orta şeritten giden araç sürücülerine artık ceza yazılacağına dair haberler yer alıyordu.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve yayınlayan internet sitelerinin amaçlarının bir kez daha sosyal medya ya da arama motorlarından sitelerine yalan haberle trafik çekmekten başka bir şey olmadığı resmen ortaya çıktı.

Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi.

DMM, “Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek” iddiası doğru değildir.

Bahse konu haberlerde yer alan yeni bir denetim sistemi aracılığıyla trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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