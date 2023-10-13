Şu an ikinci el araç almak için doğru zaman mı ? İşin uzmanı açıkladı

Ekim ayı ile birlikte pek çok otomotiv firması fiyatlarında ciddi oranda indirime giderken, sıfır km araçlardaki bu indirim ikinci el araç piyasasında ekonomik dar boğazla yavaşlayan alım satım işlemlerini durma noktasına getirmişti. Peki şu an ikinci el araç almak avantajlı mı, değil mi ? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aşırı talep sebebiyle sıfır araç satışlarında rekor seviyelere çıkılırken, araç bulmakta zorlanan vatandaşlar çözümü ikinci el piyasasında bulmuştu.

Artan talep ve azalan stoklar sonrasında ise ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti.

Ancak yılın son çeyreğine girerken Ticaret Bakanlığı’nın attığı adımlar ve sıfır araçta yaşanan bollaşma ikinci el araç fiyatlarının da düşüş trendine girmesine yol açtı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç piyasasına yönelik, “Sahte ilanlara ilişkin ağır cezai muayedeler uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık. Otomotiv piyasasında ikinci elde yüzde 10 ila 15 oranında düşüşler yaşandı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bu durumun ardından fiyatların daha fazla düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise konuya ilişkin Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

Buna göre İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünya piyasalarını son derece etkileyen sebepler neticesinde her sektör gibi otomotiv sektörü de derinden etkilendi. Otomobili oluşturan parçaların farklı ülkelerde üretilmesi sebebiyle oldukça kırılgan bir toparlanma süreci yaşayan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle durma noktasına geldi. Zira iki ülkede lokomotif otomotiv markaların hem önemli parça tedarikçisi hem de montaj noktalarından bir tanesiydi. Bu gibi sebeplerden dolayı diğer tüm sektörler toplanırken, otomotiv sektörünün tekrar ayağa kalkması çok uzun zaman aldı.

Ülkemiz özelinde ise sıfır otomobildeki arz sıkıntısı fiyatların dengesini bozarken, birikimlerin otomotive kaymasına ve otomotivin bir yatırım/kayıt dışı ticaret alanına dönüşmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığımızın attığı adımlar ve sıfır araçta yaşanan bollaşma neticesinde bu olumsuz tablo geride kaldı. Öte yandan krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve yüksek faiz sebebiyle otomobile talep oldukça düşmüş durumda.

Artan stok ve düşük talep ortamı markaların avantajlı indirimler sunmasına vesile oldu. Özellikle ekim ayı itibarıyla %10 indirimler yapılırken, bazı markalar %15’i bulan fiyat indirimleri sunuyor.

Buna paralel olarak ikinci el otomobilde de düşüşler söz konusu. Her bir segmentte ve her bir otomobil için %10, lüks otomobiller için ise %15 fiyat düşüşlerinden söz edebiliriz.

Türkiye otomotiv pazarında eylül ayında satış rekoru kırılırken, son dönemlerde birçok marka ise kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştırdı.

Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fiyat düşüşleri söz konusu. Önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında özellikle ikinci elde fiyatlar bir miktar daha geri gelebilir. Yani fiyatlar daha fazla düşecek. Sıfır ve ikinci elde yaşanan fiyat düşüşleri ve sıfırda sunulan kampanyalar yıl sonuna kadar devam edecektir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız mevcut fiyatlar ve sunulan kampanyalardan bütçe ve ihtiyaçları dahilinde faydalanabilirler.”