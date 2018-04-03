Sürücüsüz araç İstanbul sokaklarında !

Camı tıklatanlar, içeri bakmaya çalışanlar, arkadaşını çağıranlar... Kameralara renkli görüntüler takıldı.

İstanbul yollarına sürücüsüz bir araç çıksa ne olur?

Bir sigorta şirketi, İstanbul sokaklarında sürücüsüz bir aracı test etti ve insanların tepkilerini ölçtü.

Elleriyle ışığı kapatıp içeri bakmaya çalışanlar, camı tıklatanlar, arkadaşını çağıranlar... Kameralara takılan görüntüler, hayli eğlenceliydi.

Aslında projenin basit bir hilesi vardı. Koltuk şeklinde giydirilmiş gerçek bir sürücü aracı kullandı.