  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Tesla 2 binden fazla aracını geri çağırdı

Tesla 2 binden fazla aracını geri çağırdı

Tesla 2 binden fazla aracını geri çağırdı
Güncelleme:

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, 2 bin 431 Cybertruck modelini geri çağırdı.

Tesla, diğer araçlarını geri çağırdığını sıklıkla duyduğumuz bir şirket. Ancak her ülkede satışta olmayan ve tasarımı sebebiyle ilk tanıtıldığında çok konuşulan Cybertruck'ta olan sürüş invertörü arızası sürüş güvenliğini etkileyebileceği için geri çağırılıyor. 

Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2 bin 431 Cybertruck modeli geri çağırıldı.

Tesla'nın ürettiği ilk elektrikli kamyonet olan Cybertruck, geçen günlerde İstanbul'un ardından Ankara'ya sergilenmek için gelmişti. 

İstatistiklere göre bu yıl içinde altıncı kez geri çağırılma duyurusuyla andığımız Cybertruck, sürüş invertörü arızası sebebiyle geri dönüyor. Bu, aracın arızalanması durumunda ivmelenme yetisini kaybetmesine ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmesine neden olabilir.

Geri çağırılan araçlar 6 Kasım 2023'ten 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen Cybertruck'ları kapsıyor. 

Etiketler Tesla Cybertruck sürüş güvenliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hüseyin Çelik partili Cumhurbaşkanlığını eleştirip Atatürk'ü diktatör ilan etti! Hüseyin Çelik partili Cumhurbaşkanlığını eleştirip Atatürk'ü diktatör ilan etti! Olay iddia: Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı Olay iddia: Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı Bakanlık ''110 bin lira yardım yapıldı'' dedi; anne yalanladı Bakanlık ''110 bin lira yardım yapıldı'' dedi; anne yalanladı Yasaklar ülkesi Suudi Arabistan, Jennifer Lopez ile coştu Yasaklar ülkesi Suudi Arabistan, Jennifer Lopez ile coştu İç Anadolu'nun gizli cenneti drone kamerasıyla görüntülendi İç Anadolu'nun gizli cenneti drone kamerasıyla görüntülendi Gözü gibi baktığı 1980 model efsane için evlilik anlaşması imzalattı Gözü gibi baktığı 1980 model efsane için evlilik anlaşması imzalattı Yeni nesil POS zorunluluğu başlıyor; işletmeler kara kara düşünüyor Yeni nesil POS zorunluluğu başlıyor; işletmeler kara kara düşünüyor Altında rekor düşüş: Sadece birkaç gün içerisinde eridi Altında rekor düşüş: Sadece birkaç gün içerisinde eridi Türkiye'nin gizemli ''dinozor'' seddi havadan görüntülendi Türkiye'nin gizemli ''dinozor'' seddi havadan görüntülendi İzmir'in ardından İstanbul'da AIDS alarmı: 100 çocuk hastanede! İzmir'in ardından İstanbul'da AIDS alarmı: 100 çocuk hastanede!
İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araç sahibinin gelip teslim almadığı tüm araçlar satılacak Araç sahibinin gelip teslim almadığı tüm araçlar satılacak Türkiye'nin güzel fenomeni ve ünlü YouTuberı fuhuştan gözaltında Türkiye'nin güzel fenomeni ve ünlü YouTuberı fuhuştan gözaltında Randevular yüzde 100 doldu: Yeni yılda 15 TL yerine 7 bin TL ödenecek Randevular yüzde 100 doldu: Yeni yılda 15 TL yerine 7 bin TL ödenecek İBB'de AK Parti dönemindeki etkinlik harcamaları ortaya çıktı İBB'de AK Parti dönemindeki etkinlik harcamaları ortaya çıktı Zeynep Bastık 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını'' seçildi, ortalık karıştı Zeynep Bastık 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını'' seçildi, ortalık karıştı Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu Kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Rojin'in otopsi raporu açıklandı Kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Rojin'in otopsi raporu açıklandı ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti Gerçek kış şimdi başlıyor: Buz gibi yağışlı bir havaya hazır olun! Gerçek kış şimdi başlıyor: Buz gibi yağışlı bir havaya hazır olun!