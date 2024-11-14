Tesla 2 binden fazla aracını geri çağırdı

ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, 2 bin 431 Cybertruck modelini geri çağırdı.

Tesla, diğer araçlarını geri çağırdığını sıklıkla duyduğumuz bir şirket. Ancak her ülkede satışta olmayan ve tasarımı sebebiyle ilk tanıtıldığında çok konuşulan Cybertruck'ta olan sürüş invertörü arızası sürüş güvenliğini etkileyebileceği için geri çağırılıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2 bin 431 Cybertruck modeli geri çağırıldı.

Tesla'nın ürettiği ilk elektrikli kamyonet olan Cybertruck, geçen günlerde İstanbul'un ardından Ankara'ya sergilenmek için gelmişti.

İstatistiklere göre bu yıl içinde altıncı kez geri çağırılma duyurusuyla andığımız Cybertruck, sürüş invertörü arızası sebebiyle geri dönüyor. Bu, aracın arızalanması durumunda ivmelenme yetisini kaybetmesine ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmesine neden olabilir.

Geri çağırılan araçlar 6 Kasım 2023'ten 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen Cybertruck'ları kapsıyor.