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Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına kur zammı

Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına kur zammı
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Tesla Türkiye, döviz kurundaki artış nedeniyle Model Y modelinin satış fiyatına zam yaptı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi  Tesla, nisan ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın Model Y aracı ise Türkiye'de beklenenden fazla talep gördü.

Talep nedeniyle stok sıkıntılarının yaşandığı araç döviz kurları nedeniyle 1 Mayıs tarihinde zamlandı. 

Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyar 631 bin 391 TL oldu.

Aradan geçen 30 günde Türk Lirası'nın değer kaybının hızlanması ile dolar kuru 21 TL'ye yaklaştı.

Kurdaki yükselişle araç seçim sonrası tekrar zamlandı ve yeni fiyatı 1 milyar 795 bin 523 TL oldu.

Firma da yaptığı bilgilendirmede zamların nedenini döviz kurundaki artış olarak açıkladı.

Etiketler tesla model Y tesla türkiye tesla fiyat
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