Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, şarj istasyonu işinden çekiliyor. Tesla elektrikli araç şarj işletmesini yöneten ekibin tümünü ani bir kararla işten çıkardı.

Tesla'nın elektrikli araç (EV) şarj ağını yöneten ekip, şirketin CEO'su Elon Musk'ın sürpriz bir hamlesiyle tamamen işten çıkarıldı. Diğer otomobil üreticileri tarafından da kullanılması beklenen bu büyük şarj ağına dair endişeler artıyor.

Tesla çalışanları Salı günü sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla işten çıkarıldıklarını duyurdu. Şirketin stratejik şarj programlarının başında olan William Navarro Jameson, "Tesla tüm şarj organizasyonumuzu işten çıkardı," diye yazdı X platformunda. Geniş kapsamlı "Supercharger" şarj ağı, Tesla araçlarının önemli bir satış noktası olarak kabul ediliyordu. Ancak şimdi bu ağın geleceği belirsizliğe girmiş durumda.

Tesla'nın rakipleri ise durumdan şaşkına dönmüş durumda. Tesla'nın şarj bölümünden sorumlu kıdemli yönetici Lane Chaplin, LinkedIn üzerinden, "Gece yarısı, tüm Tesla Global Şarj meslektaşlarım gibi, Tesla Şarj organizasyonunun artık var olmadığını öğrendim," dedi. Elon Musk'ın daveti üzerine, neredeyse tüm büyük Amerikan otomobil üreticileri, Tesla'nın şarj teknolojisiyle uyumlu EV'ler üretme taahhüdünde bulunmuştu.

TESLA'NIN BU HAMLESİNE ANINDA YANIT

Tesla'nın bu hamlesine yanıt olarak, Electrify America ve EVgo gibi büyük EV şarj sağlayıcıları, NACS kablolarıyla şarj cihazları inşa etmeye başlayacaklarını duyurdu. Ancak Tesla'nın şarj ağını ve NACS üzerindeki çalışmaların geleceği hakkında Jameson, "Henüz ne anlama geldiğini bilmiyorum," diye yazdı.

Electrify America ve General Motors gibi şirketler, Tesla'nın bu hareketinin ardından kendi planlarının değişmediğini, şarj ağındaki değişiklikleri yakından izlediklerini belirttiler. Gene Munster ve Dan Ives gibi sektör analistleri, bu kararın Tesla için şarj hizmetlerinin artık rekabet avantajı olmadığını gösterdiğini ve şirketin kaynaklarını şimdi otonom sürüşe yönlendirdiğini ifade ettiler.