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Tesla Türkiye merkezi için iş ilanı yayınladı

Tesla Türkiye merkezi için iş ilanı yayınladı
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Türkiye'de merkez kurmaya hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 7 farklı pozisyonda iş ilanı yayınladı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de personel alımı başlattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli şirket, Türkiye'deki merkezi için iş ilanları yayınladı.

Beşiktaş'ta açılacağı belirtilen merkez için 7 farklı pozisyonda ilan açıldığı bildirildi.

Tesla'nın resmi sitesinde yer alan ilanlarda mobil servis teknisyeni, servis ve parça danışmanı gibi başvuru pozisyonları yer alıyor.

Tesla'nın sahibi Elon Musk, 2018 yılında Türkiye'de faaliyete geçmek istediklerini bildirmiş, ancak sonrasında gümrük vergileri nedeniyle vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Etiketler elon musk tesla türkiye iş ilanı
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