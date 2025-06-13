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Tesla'dan araç fiyatlarına dev zam

Tesla'dan araç fiyatlarına dev zam
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ABD'de Başkan Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerginliğin ardından ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla fiyatlarına dev oranda zam yaptı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın internet sitesinde yer alan habere göre, iki modelin tüm konfigürasyonlarına 5.000 dolar zam yapıldı.

Tesla Model X'in dört tekerlekten çekişli versiyonu 89.990 dolara mal olurken, ekoseli versiyonu 104.990 dolara satılıyor. Model S dört tekerlekten çekişli versiyonu artık 84.990 dolara mal olurken, ekoseli versiyonu 99.990 dolara satılıyor.

Türkiye'de satılan Yeni Model Y arkadan itişlisi 1 milyon 866 bin 203 lira, Long Range Arkadan İtişlisi 2 milyon 662 bin 783 liradan, Long Range Dört Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan satılıyor.

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Etiketler tesla zam tesla fiyatları Tesla model Y long range long range 4wd
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