Tipi, rengi, vitesi, yakıtı... Türkiye'nin otomobil tercihleri değişti

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de trafikteki kayıtlı araç sayısının 29 milyonu aştığını açıklarken, Türk tüketicilerin tipine, rengine, yakıtına ve vites seçeneğine göre otomobil tercihleri de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 232 bin 401'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 12,4 azalışla 2 bin 938'e geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, mayısta 229 bin 463 artış kaydetti.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,9'unu motosiklet, %38,5'ini otomobil, %7,5'ini kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,4 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %61,5, otobüste %38,8, otomobilde %38,2, kamyonda %31,1, minibüste %26,2, traktörde %25,7, kamyonette %25,6 ve motosiklette %4,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Mayıs 2022-Mayıs 2024

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,0 arttı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %48,9, otobüste %31,6, motosiklette %9,7 ve otomobilde %3,0 artarken özel amaçlı taşıtta %29,5, traktörde %18,8, kamyonette %9,8 ve kamyonda %8,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,6'sını motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,0'ını otomobil, %15,5'ini kamyonet, %13,1'ini motosiklet, %3,1'ini traktör, %2,0'ını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 89 bin 419 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %9,5'i Renault, %9,5'i Volkswagen, %8,6'sı Chery, %8,1'i Fiat, %5,4'ü Hyundai, %5,4'ü Peugeot, %5,0'ı Citroen, %4,7'si Opel, %4,4'ü Toyota, %4,0'ı Skoda, %3,5'i Dacia, %3,5'i Honda, %3,1'i Ford, %2,8'i MG, %2,7'si Mercedes-Benz, %2,2'si BMW, %2,0'ı Nissan, %1,6'sı Audi, %1,4'ü Kia, %1,4'ü Volvo ve %11,1'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 1 milyon 62 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %23,0 artarak 1 milyon 62 bin 420 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %3,6 azalarak 11 bin 620 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Mayıs 2024

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %65,1'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin %65,1'i benzin, %13,2'si hibrit, %12,6'sı dizel, %7,9'u elektrikli ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 651 bin 542 adet otomobilin ise %35,0'ı dizel, %32,7'si LPG, %29,5'i benzin, %1,8'i hibrit ve %0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Mayıs 2024

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin %31,9'u 1300 ve altı, %22,0'ı 1401-1500, %17,7'si 1301-1400, %13,5'i 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 168 bin 341'i gri renklidir

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 adet otomobilin %38,9'u gri, %25,0'ı beyaz, %12,8'i siyah, %11,8'i mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,7'si yeşil, %1,0'ı turuncu, %0,5'i sarı, %0,5'i mor ve %0,4'ü diğer renklidir.