  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Tofaş ve Ford üretime ara veriyor

Tofaş ve Ford üretime ara veriyor

Tofaş ve Ford üretime ara veriyor

Otomotiv devi Tofaş ve Ford, Ağustos ayında üretime ara vereceklerini duyurdu.

Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek. Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

BİR AÇIKLAMA DA FORD'DAN GELDİ
Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos

Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos

Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos

Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos

Etiketler otomobil tofaş ford
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk Sahil Güvenlik Botu tacizci Yunanları böyle kovaladı
Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi
Konut fiyatları için kötü haber geldi
Cinsel içerikli video beğenen Ahmet Hakan fena yakalandı
Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz...
Cinsel ilişki sırasında, cinsel organı terse dönünce hastanelik oldu
Bunaltan sıcaklar hızlı geldi! Hava sıcaklıkları rekor kıracak
O ilimizdeki kaçak kazıdan tarih fışkırdı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu
Yeni gün acıyla başladı: 2 evladımızı şehit verdik!