Tofaş'tan üretime geçici ara verdi
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Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin Bursa fabrikasında üretime geçici süre ile ara verilecek.
Tofaş, Bursa fabrikasında envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları kapsamında 2-14 Ocak 2025 tarihleri arasında üretime ara verecek.
Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre Bursa fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2025 - 14 Ocak 2025 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği belirtildi.
Fabrika, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü üretime başlayacak.
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