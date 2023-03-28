Togg başvuru sayısı açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı açıklandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un ön sipariş süreci 16 Mart’ta başladı, 27 Mart’ta sona erdi. Dün saat 14.00 ile 17.00 arasında aşırı talep nedeniyle TOGG’un başvuru sitesine erişim sağlanmakta zorluk yaşandı. TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177 bin 467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken, çekilişin yarın TOGG’un YouTube kanalından yapılacağı açıklandı.

Ön başvuru sürecinde 10 milyar 648 milyon TL kapora toplandı. Kuranın çıkma ihtimali ise 9’da 1 olarak hesaplandı.

T10X STANDART MENZİL: 953 BİN LİRA

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X UZUN MENZİL: 1 MİLYON 215 BİN LİRA

523 kilometrelik menzillere sahip T10X’de, 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).