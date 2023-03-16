Togg, Bosch Car Service ile anlaştı

TOGG, mart ayı sonundan itibaren piyasaya sürülecek otomobillerin yetkili servis hizmeti için Bosch Car Service ile iş birliği yaptı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X modelinin mart ayı sonunda kullanıcılarla buluşturulacağının açıklanmasının ardından, ülkenin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmaya başladı. Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptı. Böylece Togg, tamamen kendi bünyesinde yer alacak servis temas noktalarıyla, anlaşmalı Bosch Car Service'lerle de yayılımını genişletip Türkiye genelinde 20'den fazla noktada kullanıcılara hizmet sunacak. İş birliği kapsamında kullanıcılara tüm bakım ve onarım hizmetleri en son standartlarda sunulacak. Togg akıllı cihazı kullanıcıları, anlaşmalı servislerin sunduğu onarım, servis, bakım ve garanti hizmetleri dahil tüm hizmetlerden yararlanabilecek. Anlaşmalı Bosch Car Service noktalarındaki personel, Togg'dan kapsamlı bir ön eğitim alacak ve ardından gerektiğinde Togg Teknik Saha Servisi'nin yardımıyla yüksek gerilim, fotovoltaik ve güvenlik sistemlerinde onarım yapma yetkisine sahip olacak. Tüm onarım, garanti ve proaktif servisler, yalnızca yetkili servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilecek.

'İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olan şirketlerin, daha başarılı olduklarını belirterek, "Biz de akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. İlk akıllı cihazımız T10X'i kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecanını yaşarken, satış ve satış sonrası çalışmalarımızı da hızla tamamlıyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde 10'u sabit, 8'i gezici 18 deneyim merkeziyle sabit ve mobil servis noktalarımızı açmaya devam ediyoruz. Bir yandan kendi servis yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan da yerel ve küresel ölçekte bağımsız servis sağlayıcılarla iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda elektrifikasyon dönüşümünü başlatmış, yüksek teknik donanıma sahip, yerel ve küresel anlamda yaygın bir hizmet ağı kuran araç bakım ve onarım servis ağı Bosch Car Service'leriyle iş birliğimizi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

DHA