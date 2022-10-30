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Togg'un yeni modelleri belli oldu

Togg'un yeni modelleri belli oldu
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Türkiye’nin otomobil üretme hayalinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin Otomobilleri Girişim Grubu (Togg)'dan açılış öncesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Togg'un açılışına dakikalar kala heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, C-Sedan ve C-X Coupé modelleri de yer aldı.

Paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadelerine yer verildi.

Etiketler togg otomobil
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