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Togg'un yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Togg'un yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu toplantısında, Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Eylül'de şirketin Gebze Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşti.

Genel Kurul toplantısı sonunda, şirketin yönetim kurulu üyeliklerinde bayrak değişimleri yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda TOBB'u temsilen yer alan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'e, Anadolu Grubu temsilcisi Tuncay Özilhan da yönetim kurulundaki temsil görevini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'a, Zorlu Grubunu temsilen Togg Yönetim Kurulu'nda bulunan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise görevini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu'ya devretti.

Genel Kurul sonunda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'ndaki isimler Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu, Hakan Ülken'den oluştu.

Yeni Togg Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşen ilk toplantısında ise görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tosyalı, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Nazif Zorlu seçildi.

"Yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuruluşundan itibaren Togg'a büyük katkı veren, fedakarlıkla çalışan kıymetli ortaklarımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tuncay Özilhan'a, şirketimize ve ülkemize kattıkları değerler için müteşekkiriz. Togg'la hedefimiz ülkemizde ulaştığımız başarıyı 2025'te başlayacak olan ihracatımızla, küresel pazarlarda da yakalamak, yola çıkarken hedeflediğimiz şekilde küresel bir teknoloji markası haline gelmektir. Yeni yönetim kurulumuza bu hedefimize ulaşma çabamızda başarılar diliyorum."

Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Tosyalı'ya devreden Hisarcıklıoğlu da şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletimize 24 Mayıs 2017 tarihinde TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda verdiğimiz sözü yerine getirmenin gönül rahatlığıyla görevimi ortağımız Fuat Tosyalı'ya devrediyorum. Togg'un bu tür projeler için oldukça hızlı sayılacak bir süre içinde hem ülkemizde hem de dünyada bilenen, tanınan ve takdir edilen bir marka haline gelmesinden gurur duyuyorum. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarıma ve Togg çalışanlarına başarılarının devamını diliyor, her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum."

AA

Etiketler TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yerli otomobil türkiye'nin otomobili
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