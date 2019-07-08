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  4. 08 Temmuz 2019 12:50

Toyota bombayı patlattı: Kendini şarj eden otomobil

Benzinli araçların yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin kullanımı giderek yaygınlaşırken, Toyota yolda seyrederken aynı zamanda kendi kendine şarj olabilen yeni bir otomobil tasarlıyor.

Toyota bombayı patlattı: Kendini şarj eden otomobil
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Toyota Prius PHV ismini taşıması beklenen yeni otomobil konsepti, motor kaputu, tavanı ve hatta bagaj kısmı dahil güneş panelleriyle donatılmış.

Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen konsept otomobil, şarj istasyonuna da ihtiyaç duymayacak. Teoride söz konusu konsept otomobilin kendi halinde şarj olabileceği dikkat çekiyor. 

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını da ortadan kaldıracağından sürücüler için maliyeti de düşürecek. 

Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin ilk resmi sürüşünün Ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.

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