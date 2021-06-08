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Toyota sıfır araçlarına zam yağdırdı: İşte 2021 Toyota sıfır araç fiyatları

Toyota sıfır araçlarına zam yağdırdı: İşte 2021 Toyota sıfır araç fiyatları

Otomobil fiyatlarına yönelik Haziran ayında beklenen zam gelirken, Toyota'nın 2021 model araçlarına adeta zam yağdı.

Otomobil firmaları haziran ayıyla birlikte kur artışını fiyatlara yansıtmaya başladı. Bazı markalarda fiyatlar yüzde 5'den fazla arttı. İkinci el araçlarda da fiyatlar yükselişe geçti. 

Milyonlarca otomobil meraklısının gözdesi olan Toyota'da zamlardan nasibini aldı.  Toyota 2021 model araçlarında 4 Haziran'dan itibaren 51.000 TL üzerinde zam uyguladı. 

İşte Haziran Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid fiyatları...

YENİ TOYOTA TÜM VERSİYON FİYATLARI

Toyota Corolla    1.5 Vision                                 220.200 TL

Toyota Corolla    1.5 Vision Multidrive S            229.550 TL


Toyota Corolla    1.5 Dream                                 280.550 TL


Toyota Corolla    1.5 Dream Multidrive S        287.350 TL

Toyota Corolla    1.5 Flame                                 297.150 TL


Toyota Corolla    1.5 Flame Multidrive S         308.100 TL


Toyota Corolla    1.5 Flame X-Pack Multidrive S  324.800 TL

Toyota Corolla    1.5 Passion X-Pack Multidrive S   362.100 TL

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları

%50 ÖTV'li versiyonlarda 1.600

%80 ÖTV'li versiyonlarda 1.920

YENİ YARİS VERSİYON FİYATLARI

1.5 Dream Multidrive S      219.650

1.5 Dream X-Pack Multidrive S   229.100

1.5 Flame Multidrive S       279.050

1.5 Flame X-Pack Multidrive S    290.350

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları

%50 ÖTV'li versiyonlarda 1.500

%80 ÖTV'li versiyonlarda 1.800

YENİ YARİS HYBRİD VERSİYON FİYATLARI

1.5 Hybrid Dream e-CVT   322.150

1.5 Hybrid Flame e-CVT    336.650

1.5 Hybrid Passion e-CVT 362.000

Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları

%50 ÖTV'li versiyonlarda 1.500

%80 ÖTV'li versiyonlarda 1.800

YENİ COROLLA HYBRİD VERSİYON FİYATLARI

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)

Hybrid Dream e-CVT      441.400                339.050

Hybrid Flame e-CVT       455.000                349.450

Hybrid Flame X-Pack e-CVT        467.900                359.350

Hybrid Passion X-Pack e-CVT     508.200                390.250

YENİ TOYOTA C-HR HYBRİD VERSİYON FİYATLARI

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)

Hybrid 4x2 Flame e-CVT               442.300                346.650

Hybrid 4x2 Passion e-CVT            474.500                371.900

Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*)            481.100                377.050

Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT             509.100                398.950

Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*)             515.700                404.150

Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**)             523.100                409.900

YENİ COROLLA HATCHBACK VERSİYON FİYATLARI

1.2 Turbo Dream Multidrive S    299.350

1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S     314.500

1.2 Turbo Flame Multidrive S     317.850

1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S      341.850

YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRİD VERSİYON FİYATLARI

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)

Hybrid Dream e-CVT      460.200               353.400

Hybrid Dream X-Pack e-CVT       479.300                368.050

Hybrid Flame e-CVT       474.200                364.200

Hybrid Flame X-Pack e-CVT        494.100                379.450

Hybrid Passion X-Pack e-CVT     532.500                408.850

YENİ YARİS VERSİYON FİYATLARI

1.5 Dream Multidrive S 219.650

1.5 Dream X-Pack Multidrive S  229.100

1.5 Flame Multidrive S  279.050

1.5 Flame X-Pack Multidrive S   290.350

YENİ YARİS HYBRİD VERSİYON FİYATLARI

1.5 Hybrid Dream e-CVT              322.150

1.5 Hybrid Flame e-CVT                336.650

1.5 Hybrid Passion e-CVT             362.000

YENİLENEN RAV4 HYBRİD VERSİYON FİYATLARI

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)

Hybrid 4x4 Flame e-CVT               776.600                607.850

Hybrid 4x4 Passion e-CVT            902.700                706.300

Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT             950.100                743.400

Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT           950.100                743.400

LAND CRUİSER PRADO VERSİYON FİYATLARI

Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS               2.156.000

YENİ HİLUX VERSİYON FİYATLARI

Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure    325.600

Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T           336.200

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure    378.450

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T             394.150

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T              425.500

YENİ PROACE CİTY VERSİYON FİYATLARI

1.5 D 100 HP Dream        222.150

1.5 D 130 HP Dream A/T               247.200

1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T  270.450

1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T              283.900

Etiketler toyoa zam araç araç fiyatları toyota sıfır araç fiyatları
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