Toyota sıfır araçlarına zam yağdırdı: İşte 2021 Toyota sıfır araç fiyatları
Otomobil fiyatlarına yönelik Haziran ayında beklenen zam gelirken, Toyota'nın 2021 model araçlarına adeta zam yağdı.
Otomobil firmaları haziran ayıyla birlikte kur artışını fiyatlara yansıtmaya başladı. Bazı markalarda fiyatlar yüzde 5'den fazla arttı. İkinci el araçlarda da fiyatlar yükselişe geçti.
Milyonlarca otomobil meraklısının gözdesi olan Toyota'da zamlardan nasibini aldı. Toyota 2021 model araçlarında 4 Haziran'dan itibaren 51.000 TL üzerinde zam uyguladı.
İşte Haziran Corolla Hatcback Hybrid, Corolla Hatcback, Corolla Hybrid, Corolla, C-HR Hybrid, C-HR, ve RAV4 Hybrid fiyatları...
YENİ TOYOTA TÜM VERSİYON FİYATLARI
Toyota Corolla 1.5 Vision 220.200 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S 229.550 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream 280.550 TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 287.350 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame 297.150 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S 308.100 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 324.800 TL
Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 362.100 TL
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
%50 ÖTV'li versiyonlarda 1.600
%80 ÖTV'li versiyonlarda 1.920
YENİ YARİS VERSİYON FİYATLARI
1.5 Dream Multidrive S 219.650
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 229.100
1.5 Flame Multidrive S 279.050
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 290.350
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
%50 ÖTV'li versiyonlarda 1.500
%80 ÖTV'li versiyonlarda 1.800
YENİ YARİS HYBRİD VERSİYON FİYATLARI
1.5 Hybrid Dream e-CVT 322.150
1.5 Hybrid Flame e-CVT 336.650
1.5 Hybrid Passion e-CVT 362.000
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
%50 ÖTV'li versiyonlarda 1.500
%80 ÖTV'li versiyonlarda 1.800
YENİ COROLLA HYBRİD VERSİYON FİYATLARI
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
Hybrid Dream e-CVT 441.400 339.050
Hybrid Flame e-CVT 455.000 349.450
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 467.900 359.350
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 508.200 390.250
YENİ TOYOTA C-HR HYBRİD VERSİYON FİYATLARI
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
Hybrid 4x2 Flame e-CVT 442.300 346.650
Hybrid 4x2 Passion e-CVT 474.500 371.900
Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) 481.100 377.050
Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT 509.100 398.950
Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) 515.700 404.150
Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) 523.100 409.900
YENİ COROLLA HATCHBACK VERSİYON FİYATLARI
1.2 Turbo Dream Multidrive S 299.350
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 314.500
1.2 Turbo Flame Multidrive S 317.850
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 341.850
YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRİD VERSİYON FİYATLARI
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
Hybrid Dream e-CVT 460.200 353.400
Hybrid Dream X-Pack e-CVT 479.300 368.050
Hybrid Flame e-CVT 474.200 364.200
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 494.100 379.450
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 532.500 408.850
YENİ YARİS VERSİYON FİYATLARI
1.5 Dream Multidrive S 219.650
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 229.100
1.5 Flame Multidrive S 279.050
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 290.350
YENİ YARİS HYBRİD VERSİYON FİYATLARI
1.5 Hybrid Dream e-CVT 322.150
1.5 Hybrid Flame e-CVT 336.650
1.5 Hybrid Passion e-CVT 362.000
YENİLENEN RAV4 HYBRİD VERSİYON FİYATLARI
ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
Hybrid 4x4 Flame e-CVT 776.600 607.850
Hybrid 4x4 Passion e-CVT 902.700 706.300
Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 950.100 743.400
Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 950.100 743.400
LAND CRUİSER PRADO VERSİYON FİYATLARI
Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS 2.156.000
YENİ HİLUX VERSİYON FİYATLARI
Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure 325.600
Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure A/T 336.200
Hilux 2.4 D-4D 4x4 Adventure 378.450
Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 394.150
Hilux 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 425.500
YENİ PROACE CİTY VERSİYON FİYATLARI
1.5 D 100 HP Dream 222.150
1.5 D 130 HP Dream A/T 247.200
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 270.450
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 283.900
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