Toyota tam 22 modelini geri çağırdı
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Japon Toyota, ABD'de 22 modelini acil olarak geri çağırdı.
Toyota, Kuzey Amerika'da 33 bin 848 aracın yanlış yük taşıma kapasitesi etiketleri nedeniyle geri çağrılacağı açıklandı. Sorun, spor araçlardan kamyonetlere kadar toplam 22 farklı modelde görüldü. Teksas merkezli Gulf States Toyota'dan kaynaklanan bu hata nedeniyle araçların yanlış yük taşıma kapasitesiyle piyasaya sürüldüğü bildirildi. Araç sahiplerinin 14 Eylül 2024 tarihine kadar geri çağırma işlemine başvurması gerekiyor.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin düzenlemeleri doğrultusunda sorun çözülmeye çalışılırken, Toyota geri çağrılan araç modellerini şu şekilde sıraladı:
2023–2024 BZ4X
2025 Camry Hibrit
2024 Corolla
2023–2024 Corolla Cross Hibrit
2023–2024 Highlander ve Highlander Hibrit
2024 Grand Highlander ve Grand Highlander Hibrit
2023–2024 GR Corolla
2024 GR86
2023 GR Supra
2024 Land Cruiser Hibrit
2023–2024 Prius ve Prius Prime
2023–2024 Sequoia Hibrit
2024 Tacoma ve Tacoma Hibrit
2023–2024 Tundra ve Tundra Hibrit
2023–2024 Venza Hibrit
GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ
Toyota, araç sahiplerine 16 Eylül'e kadar bildirim gönderecek ve 33 bin 848 aracı gerekli etiket değişiklikleri için servislere almayı planlıyor. Bu süreç, düzenleyici gereklilikler doğrultusunda hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.
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