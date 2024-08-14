Toyota tam 22 modelini geri çağırdı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Japon Toyota, ABD'de 22 modelini acil olarak geri çağırdı.

Toyota, Kuzey Amerika'da 33 bin 848 aracın yanlış yük taşıma kapasitesi etiketleri nedeniyle geri çağrılacağı açıklandı. Sorun, spor araçlardan kamyonetlere kadar toplam 22 farklı modelde görüldü. Teksas merkezli Gulf States Toyota'dan kaynaklanan bu hata nedeniyle araçların yanlış yük taşıma kapasitesiyle piyasaya sürüldüğü bildirildi. Araç sahiplerinin 14 Eylül 2024 tarihine kadar geri çağırma işlemine başvurması gerekiyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin düzenlemeleri doğrultusunda sorun çözülmeye çalışılırken, Toyota geri çağrılan araç modellerini şu şekilde sıraladı:

2023–2024 BZ4X

2025 Camry Hibrit

2024 Corolla

2023–2024 Corolla Cross Hibrit

2023–2024 Highlander ve Highlander Hibrit

2024 Grand Highlander ve Grand Highlander Hibrit

2023–2024 GR Corolla

2024 GR86

2023 GR Supra

2024 Land Cruiser Hibrit

2023–2024 Prius ve Prius Prime

2023–2024 Sequoia Hibrit

2024 Tacoma ve Tacoma Hibrit

2023–2024 Tundra ve Tundra Hibrit

2023–2024 Venza Hibrit

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ

Toyota, araç sahiplerine 16 Eylül'e kadar bildirim gönderecek ve 33 bin 848 aracı gerekli etiket değişiklikleri için servislere almayı planlıyor. Bu süreç, düzenleyici gereklilikler doğrultusunda hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.