  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Toyota tam 22 modelini geri çağırdı

Toyota tam 22 modelini geri çağırdı

Toyota tam 22 modelini geri çağırdı
Güncelleme:

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, ABD'de 22 farklı modelini acil olarak geri çağırdı.

Dev otomobil üreticilerinden Japon Toyota, yük taşıma kapasitesi etiketlerinde yanlış bilgiler sebebiyle ABD'de 22 modelini acil olarak geri çağırdı. abcgazetesi'nin haberine göre, uzmanlar, sorunun spor araçlardan kamyonetlere kadar geniş bir model yelpazesini etkilediğini kaydetti. Toyota, bu hatanın farkına varmasının ardından derhal harekete geçti ve araç sahiplerini geri çağırma işlemine davet etti.

Toyota geri çağrılan araç modellerini şu şekilde sıraladı:

2023–2024 BZ4X
2025 Camry Hibrit
2024 Corolla
2023–2024 Corolla Cross Hibrit
2023–2024 Highlander ve Highlander Hibrit
2024 Grand Highlander ve Grand Highlander Hibrit
2023–2024 GR Corolla
2024 GR86
2023 GR Supra
2024 Land Cruiser Hibrit
2023–2024 Prius ve Prius Prime
2023–2024 Sequoia Hibrit
2024 Tacoma ve Tacoma Hibrit
2023–2024 Tundra ve Tundra Hibrit
2023–2024 Venza Hibrit

Toyota, araç sahiplerine 16 Eylül'e kadar bildirim gönderecek. Araç sahipleri, en yakın Toyota servisine giderek etiket değişikliği işlemini ücretsiz olarak yaptırabilecek. Bu süreç, yetkililerin belirlediği düzenlemeler doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Toyota'dan açıklama 

Toyota, müşteri güvenliğini her zaman öncelikli tuttuğunu belirterek, bu durumun ciddiyetinin farkında olduğunu vurguladı. Şirket, yaşanan bu hatadan dolayı müşterilerinden özür dileyerek, sorunun en kısa sürede çözüleceği konusunda da güvence verdi.

Etiketler toyota otomobil geri çağırma Toyota geri çağrılan modeller
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'den Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili açıklama ABD'den Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili açıklama Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödenen garanti ücret dudak uçuklattı Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödenen garanti ücret dudak uçuklattı Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ne zaman yüzde 50'nin altına düşecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ne zaman yüzde 50'nin altına düşecek? Okulların açılmasına kısa bir süre kala kritik karar: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı Okulların açılmasına kısa bir süre kala kritik karar: İlkokullarda sınav saati kaldırıldı Ev sahibi müteahhidi dava etmişti; emsal karar çıktı Ev sahibi müteahhidi dava etmişti; emsal karar çıktı Maymun çiçeği salgını hızla yayılıyor: DSÖ küresel acil durum ilan etti Maymun çiçeği salgını hızla yayılıyor: DSÖ küresel acil durum ilan etti Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi Piyasalar karıştı; Euro'dan yeni rekor geldi, Dolar ve altın da zirvede Piyasalar karıştı; Euro'dan yeni rekor geldi, Dolar ve altın da zirvede Kadir İnanır'ı bir kez daha öldürdüler Kadir İnanır'ı bir kez daha öldürdüler
Yaz sıcağına devam... Rüzgar etkili olsa da sıcaklar bunaltmaya devam edecek Yaz sıcağına devam... Rüzgar etkili olsa da sıcaklar bunaltmaya devam edecek YKS birincilerinin tercih ettiği bölümler belli oldu YKS birincilerinin tercih ettiği bölümler belli oldu Memur maaşlarına ek ikramiye müjdesi Memur maaşlarına ek ikramiye müjdesi