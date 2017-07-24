Trafik cezaları tebliği 1 yılı geçmişse mutlaka itiraz edin

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili daha önce yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyeler bu sistemi kuracak. Ben bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de açgözlülük diyeceğim açgözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu. İçişleri Bakanlığı’yla bu konuda bir farklı fikrimiz yok.”

2011 yılında o zaman ki Çalışma Müsteşarı’na gelen bir cezadan bahseden Naci Ağbal, “Dedi ki ya geçen gün bana trafik para cezası geldi, olay 4 yıl önceydi; 4 yıl sonra bana tebliğ ediliyor. Bende torba yasa bir kural koyalım dedim. Bundan sonra dedik bir trafik ceza tutanağı tutulduktan sonra 1 yıl geçtikten sonra artık onu tebliğ edemezsin zaman aşımı olur. Dolayısıyla, şu anda bir yıldan sonra trafik cezası tebliğ edilmişse o aslında yok hükmündedir ona itiraz etmek lazım” dedi.

BÖLGESEL SİSTEM GELİYOR

Naci Ağbal, “EDS bence doğru bir proje, bu projenin yaygınlaştırılması lazım. Bu projenin iş modelinin aslında belki de belediye belediye değil bölgesel olarak yapılması lazım. Ama burada mutlaka bu sistemin standartları olması lazım, kuralları olması lazım, kaideleri olması lazım. Onun için burada Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bu konuyla ilgili bir çalışın bakalım, buradan bir özelleştirme uygulaması çıkarabilir miyiz diye de bir talimatım oldu; arkadaşlar şu anda onu çalışıyorlar. Yani bölgesel düzeyde belli kural, kaide ve standartlarla böyle bir uygulamada yapabiliriz” diye konuştu.

