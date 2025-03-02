Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor

Türkiye'de "cezasız" akıllanmayan trafik magandalarına "dur" diyebilmek için düğmeye basıldı. Yeni yargı paketiyle birlikte en düşük trafik cezası 40 bin TL'ye yükseltiliyor...

AK Parti iktidarının uzun süredir üstünde çalıştığı yeni yargı paketindeki ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni yargı paketinde vatandaşların da emniyet güçlerinin de canına tak ettiren trafik canavarları da unutulmadı. Alkollü araç kullanımından kırmızı ışık ihlaline, yetkisiz çakar kullanımından drift rezaletine kadar A'dan Z'ye tüm trafik cezalarına katmerli zam geliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, trafikte mevcut cezalarda "hapis cezaları" 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve artık bu cezalar para cezasına çevrilmeyecek. Alkollü araç kullanmanın para cezası ise 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilirken, ehliyete el koyma süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

Yeni düzenleme TBMM'de kabul edilirse, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla ise 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezası da 47 bin 842 liradan 100 bin liraya çıkarılacak. Ehliyeti geri alma süresi ise mevcut durumda olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanmaya devam edecek.

Trafikte güvenliği hiçe sayan ve drift yapan sürücülere yönelik cezalarda da ciddi artışlar söz konusu. Drift atma cezası, 46 bin 392 liradan 80 bin liraya çıkacak. Ayrıca, drift yapan sürücünün ehliyeti 60 günden 1 yıla kadar geri alınacak.

Yeni paketle birlikte, ehliyetsiz araç kullanma cezası da önemli ölçüde arttırılıyor. Mevcut cezalar 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak.

Yeni düzenlemelerle, trafikte acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere verilecek ceza da önemli ölçüde artırılacak. 993 lira olan ceza, 20 bin liraya kadar çıkacak.

Sonuç olarak, yeni yargı paketi, trafikteki tehlikeleri engellemeyi ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte sürücülere verilen cezalar, caydırıcı olacak şekilde artırılıyor.

Türkiye Gazetesi