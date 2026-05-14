Trafik kazası sonrası telefonunuz çalarsa dikkat! Bu da 'hasar danışmanlığı' tuzağı!

Avukat Zeynep Karakuş, trafik kazasına karışan vatandaşların kişisel bilgilerini illegal yollarla ele geçiren dolandırıcılara karşı uyardı. Sosyal medya üzerinden veya doğrudan arama yoluyla "hasar danışmanlığı" vaat eden bu kişilerin, kimlik ve adres bilgilerini ele geçirerek vatandaşların haberi olmadan adlarına iş yeri açma gibi hukuksuz işlemler yapabildiği ortaya çıktı.

Trafik kazası yapan vatandaşların telefon numaralarından kimlik bilgilerine kadar tüm özel verilerinin, "hasar danışmanlığı" adı altında faaliyet gösteren kötü niyetli kişi veya sayfaların eline geçmesi büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Avukat Zeynep Karakuş, kaza sonrası bilinmeyen numaralardan gelen "tazminat alalım" tekliflerine karşı vatandaşları sert bir dille uyardı.

Bilgiler Nasıl Sızıyor?

Kazanın hemen ardından taraflara ulaşan ve genellikle şehir dışındaki avukatlar veya şirketler tarafından arandığını belirten Karakuş, "Bu kişilerin tarafların telefon numarası, adres ve kimlik bilgilerine nasıl ulaştığı büyük bir soru işareti. Vatandaşın rızası dışında ele geçirilen bu bilgiler, onları güvenilir olmayan bir sürecin içine çekiyor" dedi.

"Avantajlı Teklif" Tuzağı

Dolandırıcıların izlediği yöntem genellikle şu şekilde işliyor:

Sosyal Medya Avcılığı: Facebook, Instagram gibi platformlarda "araç değer kaybı" veya "tazminat işlemleri" reklamlarıyla vatandaşa ulaşılıyor.
Doğrudan Arama: Kaza bilgilerine illegal şekilde ulaşan kişiler, mağduru arayarak yasal süreci kendilerinin çok daha avantajlı şekilde yürüteceğini iddia ediyor.
Güven İstismarı: Vatandaşlar, karşılarındakinin avukat olduğunu düşünerek tüm özel bilgilerini paylaşıyor.

Kimliğinizle Adınıza İş Yeri Açabilirler!

Özel bilgilerin paylaşılmasının doğurabileceği tehlikelere dikkat çeken Karakuş, şunları söyledi:

"Vatandaşın haberi bile olmadan kimlik ve adres bilgileri kullanılarak adlarına iş yeri açma-kapama gibi işlemler yapılabiliyor. Hukuki işlem başlatılıyor gibi görünüp, şahıslar daha büyük mağduriyetlerin içine itiliyor. Bu yüzden süreç mutlaka tanıdığınız, güvendiğiniz bir avukatla yürütülmeli."

Vatandaş Ne Yapmalı?

Uzmanlar, tanınmayan kaynaklardan gelen hukuki yardım tekliflerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Kişisel bilgilerin (TC kimlik no, adres, vekaletname vb.) bu tarz "danışmanlık" adı altındaki yapılara verilmesinin, trafik kazasından daha büyük bir maddi ve hukuki hasara yol açabileceği hatırlatılıyor.

İHA

