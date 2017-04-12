Trafikte kurallar değişti; artık sık kaza yapanlar...

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasını yıl sonuna kadar düşündüklerini belirtti. Şimşek, "Az kaza yapan veya hiç yapmayanlar ödüllendirilecek, sık kaza yapanlar ise cezalandırılacak" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Referandum süreciyle ilgili konuşan Şimşek, "Martın ikinci yarısından itibaren evet lehine değişti, bir ivme kazandık. Kararsızlar azaldı. Güçlü bir evet çıkar diye umut ediyoruz, sahadan benim edindiğim izlenim o" dedi.

Anayasa değişikliğine yönelik "tek adam" eleştirilere yanıt veren Şimşek şunları kaydetti: "Kesinlikle Türkiye tek adam rejimine gitmiyor. ABD ne kadar tek adamla yönetiliyorsa, Türkiye de o kadar yönetilecek. Kim gelirse başa gelsin, cumhurbaşkanın yetkilerinin sınırı var. Parlamentonun çıkardığı yasalara uymak zorunda. Muhalefetin bir dezenformasyon çabası. En çok eleştiri bu kararname üzerinden geliyor. En üstte Anayasa olur, kim yapar Meclis hazırlar ama millet onaylar. Sonra kanunlar gelir, kim yapar Meclis yapar. O kanunlara cumhurbaşkanı uymak zorundadır. Cumhurbaşkanı kararnameleri bugün Bakanlar Kurulu kararnamesinde olduğu gibi yargı denetimine tabidir. Kararnameler zaman zaman Danıştay tarafından iptal ediliyor. Meclis'in çıkardığı yasalar zaman zaman iptal ediliyor. Anayasa Mahkemesi yüzlerce kanunu iptal etmiş bugüne kadar. Kararname 82 konuda anayasada net ifade edildiği için o alanlarda yok. Kararname yetkisi sınırlı olacak. Meclis'i millet seçecek. Meclis kanun çıkartır. OHAL dönemindeki kanun hükmündeki kararname ile normal dönemdeki cumhurbaşkanı kararnamesini karıştırıyorlar, bunu bilerek yapıyorlar. Bunun yeni sistemle ilgisi yok. OHAL dönemindeki KHK'larla normal dönemdeki kararnameyi karıştırmamak lazım. Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verilmiş deniyor, kesinlikle böyle bir yetki yok. Meclis'e seçimleri erkene alma seçimleri yenileme yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı da siyasi bir çekişme krize dönüşmesin diye seçimi öne alma yetkisi veriliyor. Karşılıklı seçimlerin yenilenmesi söz konusu."

"ZERRE KADAR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YOK"

"Türkiye'de rejim değşimiyor, değşimeyecek" diyen Şimşek şöyle devam etti: "Allah Atatürk'ten razı olsun. Millet sandığa gidecek Meclis'i ve cumhurbaşkanını seçecek. Seçilen Meclis yargının üst kurulunun çoğunluğunu nitelikli çoğunlukla atayacak. Uzlaşma gerekiyor. HSK üyelerini atamak için üçte iki aranacak. Uzlaşma olmazsa en fazla oyu alan iki üye arasında kura çekilecek. Laiklik ilkesi çok önemli bir ilkedir. İki başlılığı kaldırıyoruz. Sadece değişen tek şey var, yönetimde istikrarı sağlamak için halkın seçeceği bir hükümetin başı. Zerre kadar rejim değişikliği yok."

"BUNA KARGALAR BİLE GÜLER"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, partili cumhurbaşkanı tartışmalarıyla ilgili olarak "Başbakan şu an partili değil mi? Atatürk CHP'nin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı değil miydi? Cumhurbaşkanı seçilmek için bir partiniz var. Ondan sonra diyorsunuz ki, kazandıktan sonra partiyle ilişkiniz olmasın. Buna kargalar bile güler. Tam bir parlamenter sistem olsa cumhurbaşkanının tarafsız olmasını anlarım. Yeni sistem partiyle ilişkiyi kesmek zorunda değil. Sahadaki realiteyle anayasadaki ifadelerin uyumlu olması daha gerçekçi. Bu tarafsızlığı etkilemez" şeklinde konuştu.

"BÜYÜME BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

2016'daki yüzde 2,9'luk büyüme rakamını değerlendiren Şimşek, "Benim için de pozitif bir sürprizdi. Biz daha düşük bekliyorduk. 0,4 puanlık geriye dönük bir revizyon var. Aslında 2 civarında bir rakam bekleniyordu. Oldukça iyi bir rakam. Türkiye'nin temelleri sağlam. Mali alanımız vardı onu devreye soktuk. Bizim insanlarımızın şoklara karşı muazzam dirençleri var. Bu anayasa değişikliği büyük bir reform. Bizim oturup ekonomide şoklara karşı direnci artıracak, büyümeyi yüzde 6 patikasına oturtacak yeni bir dönemin arifesindeyiz. Yapacağımız reformlarla Türkiye tekrar yüzde 6 büyüme patikasına oturacak" dedi.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

Enflasyonla ilgili olarak Şimşek, "Enflasyon tahminlerimiz doğrultusunda gidiyor, çünkü bir kur şoku yedik. Kur şokunu enflasyonda yeni yeni hissediyoruz. Enflasyon tekrar tek haneye inecek. Yaz aylarında işsizlik de düşüşe geçecek" ifadelerini kullandı.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı ! İşte il il fiyatlar

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması hakkında değerlendirme yapan Şimşek, "Sektörlerin fiyatlamasına müdahaleden yana değilim. Yapmamak için epey direndim. Defalarca sektörle bir araya geldik. Türkiye'yi 8 kategoriye böldük. Yıl sonuna kadar düşünüyoruz. Geçici bir tedbir olarak düşünüyoruz. Daha makul bir fiyatlamaya gidileceğini ümit ediyoruz. Sektörün makul bir sermaye getirisi esastır. Siyasi bir perspektifle fiyatlamayı yapmıyoruz. Az kaza yapan veya hiç kaza yapmayanlar ödüllendirilecek. Primlere tavan getirilmesi rehavet getirmesin" dedi.