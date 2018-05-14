Trafikte polis peş peşe cezalar kesiyor ! Sürücüler dikkat...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek motorlu taşıtlardan kaynaklı kirliliğin kentlerde yaşanan hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi.

Trafikteki araç sayısı ve trafik sıkışıklığı artıkça taşıt kaynaklı hava kirletici emisyonun da aynı oranda arttığına dikkati çeken Öztürk, taşıt sayısının son 15 yılda 2,5 kat artarak 22 milyonu aştığını ifade etti.

Taşıt sayısındaki artışlara bağlı olumsuz etkilerin önlemesi amacıyla Bakanlık tarafından egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret eden Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi"nin kurulduğunu ve Ocak 2018'den itibaren uygulandığını anlattı.

Öztürk, takip sistemi sayesinde tüm egzoz emisyon ölçümlerinin elektronik ortamda yürütüldüğünü, ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileriyle sisteme kaydedilerek Bakanlıkça takip edildiğini belirtti.

Takip sistemiyle ölçüm yapmadan pul vermenin ve ölçüm sonuçlarına müdahale etmenin ortadan kalktığını, sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının önüne geçildiğini vurgulayan Öztürk, "Egzoz gazı emisyon ölçümleri Mart 2018 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlandı. 6 Mayıs'a kadar toplam 273 bin 412 vatandaşımız bu hizmeti kullanarak araçlarının egzoz gazı emisyon ölçüm durumunu inceledi." diye konuştu.



Öztürk, 2017'nin ilk çeyreğinde bir milyon 778 bin 693 egzoz muayenesi gerçekleştirildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanlığımız verilerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 4 bin 75 egzoz muayenesi gerçekleştirildi. Buna göre bir önceki yıla göre ilk çeyrekte 225 bin 382 adet ölçüm artışı kaydedildi. 6 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla baktığımızda ise 2 milyon 879 bin 423 egzoz emisyon ölçümü gerçekleştirildiğini görüyoruz."

373 bin lira egzoz cezası

Türkiye'de araçların yaklaşık yüzde 16'sının egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılmadığını dile getiren Öztürk, "Geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıt sahipleri süre kaybetmeden egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmalıdır. Aksi takdirde il müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde geçerli egzoz emisyon ölçümü bulunmayan taşıt sahiplerine bin 206 lira idari para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yılın ilk çeyreğinde yapılan egzoz denetimlerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 2018'in ilk çeyreğinde 3 bin 899 araç denetlenmiş olup, 321 araca ceza kesilmiş ve 373 bin 244 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ülke genelinde en çok denetim ve ceza uygulaması Ankara ilimizde uygulanmış olup, 273 araca 319 bin 308 lira idari para cezası verilmiştir."

